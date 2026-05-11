Obsah ve vzduchu před vámi. Apple údajně vyvíjí holografický iPhone!

Apple má podle zákulisních informací znovu zkoušet posunout hranice toho, co dnes považujeme za klasický displej. V jeho vývojových laboratořích se totiž má podle zdrojů reportéra Marka Gurmana z Bloombergu rodit „Spatial iPhone“, který by dokázal zobrazovat obsah v prostoru bez nutnosti jakýchkoli brýlí.
Za celou myšlenkou má stát nový typ displeje, na kterém údajně pracuje Samsung. Ten má kombinovat sledování očí s technologií, která dokáže směrovat světlo přesně tam, kam je potřeba, a tím vytvářet dojem hloubky. Výsledkem by tak neměl být jen obyčejný 3D efekt, ale obraz, který působí, jako by vystupoval přímo nad displej.
Zajímavé je, že by nemělo docházet ke zhoršení kvality. Displej má zvládat klasické 4K zobrazení a „holografická“ vrstva by se zapínala jen ve chvíli, kdy to dává smysl. Podle úniků by navíc šlo s obrazem i interagovat, kdy například nakloněním telefonu by měl uživatel vidět scénu z jiného úhlu, skoro jako by se díval na reálný objekt.
Apple se přitom o podobné technologie zajímá už roky. První patenty na displeje bez brýlí sahají až do roku 2008 a firma se k nim v různých obměnách opakovaně vrací. V poslední době navíc čím dál víc tlačí takzvaný spatial computing, takže celý směr začíná zapadat do větší skládačky, kterou sledujeme již delší dobu. Realita je ale zatím poměrně střízlivá. Celý projekt má být totiž teprve na začátku vývoje a pokud se vůbec dostane do finální podoby, bavíme se spíš o konci této dekády. Jisté navíc není ani to, jestli se něco takového vůbec dostane do iPhonu. Na druhou stranu, jde o technologii, kterou Apple rád ladí dlouho v zákulisí a když už se jí rozhodne ukázat, většinou to nebývá jen experiment, ale začátek něčeho většího.