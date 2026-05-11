Zavřít reklamu

Květnová akce ‘’Zamiluj si JBL’’, nabízí atraktivní slevu na kompaktní párty reproduktor s mikrofonem

Tiskové zprávy
J. Jiří Filip
0

Komerční sdělení: JBL přináší novou, limitovanou akci s názvem „Zamiluj si JBL“, která potěší každého milovníka kvalitního zvuku. Vybrané modely jsou nyní dostupné za výhodnější ceny, díky čemuž je ideální čas dopřát si novou audio mašinku. V akci naleznete kousky, které využijete opravdu všude: doma, na cestách, na párty, v autě nebo dokonce při sportu. Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější kousky. Akce končí 31.5.2026.

MAIN PHOTO LIFESTYLE

Párty reproduktor s mikrofonem, JBL PartyBox Encore 2: ‘’Malý rozměry, velký zvukovou atmosférou’’

  • Ideální pro domácí párty, menší oslavy venku, skupinové tréninky nebo karaoke díky mikrofonu, který je součástí balení.
  • Dynamický a precizní laděný JBL Pro Sound a světelné efekty synchronizované s hudbou.
  • Jednoduché přenášení díky kompaktním rozměrům a praktickému designu s rukojetí.
  • Možnost bezdrátového propojení s dalšími Auracast reproduktory pro silnější zážitek.
  • Skvělá volba pro každého, kdo chce rozjet zábavu kdekoli.

JBL PartyBox Encore 2 naleznete na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců nyní se slevou 15 % za 7 599 Kč. Původní cena byla 8 990 Kč.

ENCORE 2 LIFESTYLE

Sportovní open-ear sluchátka JBL Endurance Zone: Hudba, která drží pevně na uších

  • Perfektní pro sportovce, běžce a všechny fitness nadšence, kteří hledají sluchátka na venkovní aktivity.
  • Ergonomický design s hákem za ucho zajistí pohodlné a stabilní nošení i při intenzivním pohybu.
  • Odolnost vůči potu a vodě pro bezstarostné používání v každém počasí
  • Open-ear design a technologie JBL Open Sound, se kterou neztratíte kontakt s vaším okolím.

JBL Endurance Zone naleznete v barvách Black/Lime, Black/Grey, Blue, Purple a White na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců se slevou 18% za 2 699 Kč. Původní cena byla 3 290 Kč.

ENDURANCE ZONE LIFESTYLE

Sluchátka přes hlavu JBL Tune 730BT: Energií nabitý design s výdrží téměř 80 hodin

  • Nástupce best-selling sluchátek s novými technologiemi a vylepšeným designem.
  • Ideální pro každodenní poslech v práci, doma i na cestách.
  • Dynamický zvuk JBL Pure Bass zvuk a praktická, pohodlná skládací konstrukce.
  • Přizpůsobte si zvuk, ekvalizér a ovládací prvky podle sebe v aplikaci JBL Headphones.

JBL Tune 730BT naleznete v barvách Black, White, Beige, Lavender a Blue naleznete na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců nyní se slevou 20% za 1 599 Kč. Původní cena byla 1 990 Kč.

TUNE730BT LIFESTYLE

Celou nabídku zvýhodněných JBL modelů v akci Zamiluj si JBL, naleznete na tomto odkazu. Akce platí do 31.5.2026

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.