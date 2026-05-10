Výsledková sezóna je prakticky za námi. Jak se dařilo největším společnostem?

Komerční sdělení: Velké světové společnosti zveřejňují své hospodářské výsledky za první čtvrtletí tohoto roku postupně již několik týdnů. To nejzajímavější jsme se však dozvěděli až v průběhu minulého týdne, kdy nám během dvou dnů oznámilo výsledky až 5 velkých technologických společností. Kromě nich však přinesly zajímavé informace i další společnosti, jako jsou například ASML, TSMC nebo Netflix. Právě na to, co společnosti oznámily, se podívali Tomáš Vranka, Filip Galko a Marek Nemky v rámci posledního Povídání o trzích. Odkaz na video najdete v článku níže.
Největší pozornost tradičně přitahovaly velké technologické společnosti. Celkově lze říci, že velké technologické společnosti přinesly velmi pěkná čísla a překonaly tržní očekávání. Zajímavostí bylo, že 4 z nich oznámily své výsledky netradičně v jeden den. Společnost Meta zaznamenala 33% růst tržeb, což je nejvyšší tempo růstu za více než 5 let. Kromě tržeb rostly u společnosti Meta i všechny důležité doprovodné ukazatele. Ještě lepší čísla přinesla společnost Alphabet. Hlavní hvězdou večera byl cloud, který vzrostl o neuvěřitelných 63 %, kromě něj však rostly i celkové tržby a dařilo se i vyhledávání. Vynikající výsledky jsme mohli vidět i u Amazonu. Celkový růst tržeb byl na úrovni 17 %, cloud rostl o 28 %, což představuje nejvyšší růst za posledních 5 let. Nenechal se zahanbit ani Microsoft s růstem tržeb na úrovni 18 %. Cloud v tomto případě rostl o 40 % a backlog, tedy smluvně sjednané nevyřízené objednávky, vzrostl o 99 % na 627 miliard dolarů. Hlavním společným tématem výsledků této čtveřice však byly rekordní kapitálové výdaje na AI infrastrukturu.
Den po této čtveřici zveřejnil výsledky také Apple. Ten měl v posledních letech řadu problémů, ale poslední čtvrtletí ukazují, že se situace výrazně zlepšuje. Celkové tržby vzrostly o 17 %, tržby za iPhone, který je stále jednoznačně nejdůležitějším produktem, vzrostly dokonce o 22 % a služby s vysokou marží, které tvoří již přibližně 40 % zisku firmy, vzrostly také o solidních 16 %. Apple také výrazně zvýšil výhled a firma tvrdí, že některé nové produkty, jako je řada iPhone 17 nebo MacBook neo, jsou velkými prodejními hity. Ještě před pár týdny zveřejnily výsledky také čipové společnosti TSMC, ASML nebo Intel. První dvě jmenované společnosti jsou lídry ve svém oboru a aktuální boom v oblasti AI se promítá do jejich tržeb. TSMC vyrábí nejmodernější AI čipy pro společnosti jako AMD nebo Nvidia, ASML zase vyrábí stroje pro TSMC, ale i pro Intel. Očekávání trhu po dlouhé době překonal i právě Intel, který má v posledních letech velké finanční a technologické problémy. Intel sice ani tentokrát nepřinesl nijak zvlášť přesvědčivá čísla, avšak v současné situaci obrovského nedostatku čipů táhne sentiment nahoru i jeho akcie a dosahují po 26 letech nových maxim.
Nesporně zajímavou společností je také Netflix, o kterém můžeme říci, že definitivně vyhrál válku streamovacích služeb. Finančně se Netflixu dařilo i během posledního čtvrtletí a potvrdil výhled tržeb na zbytek roku. V rámci výsledků však bylo oznámeno, že Reed Hastings, spoluzakladatel Netflixu a současný předseda představenstva, ze společnosti odchází. Hastings byl v minulosti generálním ředitelem, nyní však Netflix definitivně opouští. Poslední sezóna zveřejňování výsledků sice ještě nekončí, ale již nyní můžeme zřejmě říci, že je mimořádně úspěšná. Více informací o zmíněných, ale i dalších firmách najdete v posledním vydání Povídání o trzích.
