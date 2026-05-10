Apple Music v iOS 26: Jak si konečně udělat pořádek v playlistech pomocí složek

Aplikace Apple Music se v iOS 26 dočkala funkce, na kterou řada uživatelů čekala opravdu dlouho. Playlisty je nyní možné třídit do složek, podobně jako fotografie ve Fotkách nebo poznámky v aplikaci Poznámky. Na první pohled jde o drobnost, ale pokud má někdo v knihovně desítky seznamů skladeb, právě tahle novinka může změnit každodenní používání víc než leckteré větší aktualizace.
Když playlistů začne být příliš mnoho
Znám to sama velmi dobře. Nejdřív vznikne jeden playlist na běhání, druhý na soustředění, třetí na večerní klid a pak se postupně přidávají další. Hudba na léto, hudba do auta, oblíbené novinky, vánoční skladby nebo seznam na konkrétní dovolenou. Po čase je z toho dlouhý seznam názvů, ve kterém se hledá hůř, než by člověk čekal.
Právě tady se mohou složky velmi hodit. Každý si může vytvořit vlastní systém podle toho, jak hudbu skutečně poslouchá. Někdo rozdělí playlisty podle nálady, jiný podle žánrů, aktivit nebo období roku. Velkou výhodou je i to, že složky lze vkládat do dalších složek, takže struktura může být jednoduchá i velmi podrobná.
Jak vytvořit novou složku
Celý proces je naštěstí velmi jednoduchý a zabere jen pár vteřin. V aplikaci Hudba stačí otevřít sekci Playlisty, v horní části klepnout na ikonu plus a vybrat možnost vytvoření nové složky. Poté už jen zadáte název a potvrdíte vytvoření.
Do připravené složky lze následně přesouvat existující playlisty podobně, jako když je běžně upravujete. Stačí podržet prst na playlistu nebo využít nabídku úprav. Apple to naštěstí nevymýšlel složitě a vše působí přirozeně.