iPhone obsahuje skrytý full-screen hudební přehrávač na zamčené obrazovce! Takto jej zapnete

Mnoho uživatelů iPhonu vůbec netuší, že hudební přehrávač na zamčené obrazovce nemusí zůstávat jen jako malý nenápadný panel pod hodinami. Apple už delší dobu nabízí efektní režim, ve kterém se přehrávač rozšíří přes velkou část displeje a dominantním prvkem se stane obal právě přehrávaného alba. Výsledkem je mnohem hezčí a modernější vzhled, který ocení hlavně ti, kdo hudbu poslouchají často.
Aktivace je přitom velmi jednoduchá a není potřeba nic hledat v Nastavení. Stačí spustit hudbu v aplikaci Hudba, Spotify nebo jiné podporované službě, následně zamknout iPhone a znovu rozsvítit displej klepnutím nebo bočním tlačítkem. Na zamčené obrazovce se zobrazí panel s právě přehrávanou skladbou. Pokud klepnete na malý náhled obalu alba, přehrávač se okamžitě zvětší do full-screen režimu a obal alba zaplní většinu obrazovky.
Z vlastní zkušenosti musím říct, že jde o drobnost, která ale používání telefonu příjemně zpestří. Když mám iPhone položený vedle kláves nebo na stole při práci, velký přehrávač vypadá výrazně lépe než klasický kompaktní widget. Obzvlášť dobře působí u alb s výraznou grafikou, protože systém přizpůsobí i barevné pozadí a celé rozhraní pak působí velmi čistě.
Pokud vám větší zobrazení nevyhovuje, návrat je stejně snadný jako zapnutí. Stačí znovu klepnout na zvětšený obal alba a přehrávač se okamžitě vrátí do menší podoby. Hodí se to například ve chvíli, kdy chcete na zamčené obrazovce vidět více oznámení nebo dáváte přednost minimalistickému vzhledu.
Jestli se vám funkce nezobrazuje, důvod bývá většinou jednoduchý. Hudba musí být skutečně spuštěná, skladba by měla mít přiřazený obal alba a některé méně známé aplikace nemusejí režim podporovat stejně spolehlivě jako Apple Music nebo Spotify. Ve většině případů ale vše funguje bez jakéhokoliv nastavování.
Pokud tedy chcete na iPhonu o něco atraktivnější zamčenou obrazovku, stačí pustit hudbu a klepnout na obal alba. Je to nenápadná funkce, kterou Apple schoval do běžného používání, ale právě podobné detaily často rozhodují o tom, proč je používání iPhonu tak příjemné.