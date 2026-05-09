Vytvořte si za pár vteřin na iPhonu z fotek rychlou prezentaci, která opravdu zaujme! Takto to uděláte
Když chcete někomu ukázat fotky z dovolené nebo rodinné oslavy, prosté projíždění galerie často nestačí. iPhone má ale přímo ve Fotkách nástroj, který z vybraných snímků během pár vteřin vytvoří prezentaci s přechody a hudbou. Výsledek působí mnohem živěji a hlavně ho nemusíte nijak složitě připravovat.
Stačí otevřít aplikaci Fotky a přejít do alba, ze kterého chcete prezentaci vytvořit. Pokud nechcete použít celé album, klepněte nahoře na Vybrat a označte jen konkrétní snímky. Jakmile máte výběr hotový, klepněte na ikonku tří teček a z nabídky zvolte Prezentace. iPhone okamžitě spustí automaticky vytvořený sestřih, kde fotky plynule navazují a doprovází je hudba.
Celé kouzlo je v tom, že si výsledek můžete ještě upravit. V průběhu prezentace klepněte na obrazovku a otevřete volby. Tady změníte styl přechodů, vyberete jinou hudbu nebo upravíte tempo. Není to žádný složitý editor, ale přesně ten typ rychlých úprav, které stačí, aby výsledek nepůsobil genericky.
Hodí se to třeba ve chvíli, kdy chcete něco rychle ukázat rodině na návštěvě nebo poslat krátký sestřih přátelům. Nemusíte nic exportovat ani instalovat další aplikace. Prezentaci jednoduše spustíte přímo z Fotek a případně ji přes sdílení pošlete dál. Ve výsledku jde o nenápadnou funkci, kterou spousta lidí přehlíží, ale přitom dokáže obyčejné fotky proměnit v něco, co má rytmus a atmosféru. Stačí pár klepnutí a galerie najednou působí jako malý příběh místo hromady jednotlivých snímků.