5 tipů ve Sdílené knihovně fotek na iCloudu z macOS Ventura, které se hodí znát

Účastníky si do sdílené knihovny můžete jednoduše přidat při jejím zakládání. Samozřejmě ale nechybí ani možnost přidání dalších účastníků kdykoliv potom. Jen berte na vědomí, že nový účastník získá přístup k veškerému obsahu, včetně starších fotek a videí. Pro přidání dalšího účastníka přejděte do aplikace Fotky, poté v horní liště klepněte na Fotky → Nastavení… → Sdílená knihovna, kde v kategorii Účastníci klepněte na tlačítko Přidat účastníky. Pak už jen stačí poslat dotyčným osobám pozvánku a je hotovo.

Přesun obsahu do sdílené knihovny

Na takovém iPhonu můžete jednoduše nastavit ukládání obsahu do sdílené knihovny přímo při focení. Mac však k focení neslouží, a tak je k dispozici přesun obsahu z osobní do sdílené knihovny pouze zpětně, a to skrze Fotky. Pokud byste tedy chtěli fotky či videa do sdílené knihovny přesunout, tak je stačí označit, poté klepnout pravým tlačítkem (dvěma prsty) a z menu vybrat Přesunout [počet fotek] do sdílené knihovny. Přepínání zobrazení mezi osobní a sdílenou knihovnou pak provedete klepnutím na ikonu knihovny či panáčka v levé horní části.