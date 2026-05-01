Stýská se vám po starších easter eggs z Googlu? Víme, kde je najdete

Google většina lidí používá každý den jako obyčejný vyhledávač. Napíšete dotaz, otevřete první odkaz a jdete dál. Jenže dlouhé roky do něj vývojáři schovávali drobná překvapení, která měla jediný cíl – pobavit uživatele. Takzvané easter eggy se objevují v programech, hrách i na webech už desítky let a Google si na nich postavil malou tradici. Některé byly jen úsměvným detailem, jiné se změnily v plnohodnotné minihry, ke kterým se lidé vraceli opakovaně.
Google nebyl jen vyhledávač, ale i hřiště
Stačilo vědět, co do vyhledávání napsat. Po zadání určitých frází se stránka najednou změnila, rozjela animaci nebo nabídla nečekanou interakci. Právě v tom bylo kouzlo. Člověk přišel hledat informaci a místo toho objevil skrytý vtípek. Velkou popularitu si získal například dotaz „a long time ago in a galaxy far far away“, po kterém se výsledky vyhledávání stylizovaly do podoby úvodních titulků ze Star Wars. Fanoušci filmové ságy to tehdy sdíleli po fórech i sociálních sítích a řada lidí na ten trik narazila čistou náhodou. Známý byl také výraz „ascii art“, který změnil logo Googlu do podoby vytvořené z textových znaků.
Logo DVD, které dokázalo hypnotizovat
Jedním z nejzábavnějších triků byl dotaz „dvd screensaver“. Kdo zažil starší televize nebo přehrávače DVD, okamžitě pochopil narážku. Na obrazovce se začalo pohybovat logo podobně jako kdysi ikonické DVD logo, které pomalu cestovalo z rohu do rohu. A stejně jako tehdy lidé fascinovaně čekali, jestli trefí přesný roh obrazovky. Byla to drobnost, ale přesně vystihovala styl těchto easter eggů, tedy jednoduchý nápad, který pobaví víc, než by člověk čekal.
Některé triky zmizely, jiné žijí dál
Google časem řadu easter eggů odstranil nebo schoval. Je to logické, web se mění, služby se vyvíjejí a staré funkce často ustupují novým. To ale neznamená, že se s nimi musíte rozloučit navždy. Na internetu existuje projekt Google Mirror, známý také pod adresou elgoog.im, který staré googleovské vtípky a hry uchovává. Jde o takové digitální muzeum internetové nostalgie, kde si lze znovu vyzkoušet legendární kousky, které už v běžném vyhledávači nenajdete.
Fotogalerie
Pac-Man, Space Invaders i hudební hračky
Na zmíněném webu si můžete zahrát klasiky jako Pac-Man nebo Space Invaders, vyzkoušet interaktivní Google kytaru nebo objevovat další méně známé nápady. Právě to je na celé věci nejzajímavější: člověk často zjistí, kolik drobných experimentů Google během let vytvořil. Mnoho z nich přitom vzniklo v době, kdy internet působil hravěji a firmy si častěji dovolily dělat věci jen proto, že jsou zábavné.
Proč nás easter eggy pořád baví
Skrytá překvapení fungují i dnes, protože v lidech probouzejí zvědavost. Nejde o užitečnou funkci ani zásadní novinku. Je to malá odměna za to, že něco objevíte sama. A právě ten moment překvapení je důvod, proč se o easter eggs mluví i po letech. Google jich vytvořil desítky a některé se staly internetovou legendou. Pokud jste je kdysi minuli, stále není pozdě si je připomenout. Stačí pár minut času a chuť si trochu pohrát.