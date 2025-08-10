Zavřít reklamu

Znáte tyto skvělé tipy a triky v Google? Pokud ne, určitě byste měli!

Vyhledávání pomocí fotografie: Obraz řekne víc než tisíc slov

Nemůžete si vzpomenout na název produktu, ale víte, jak vypadá? Google Lens vám pomůže. Na úvodní stránce aplikace Google klepněte na ikonu fotoaparátu. Vyfoťte předmět nebo nahrajte snímek z galerie – a Google se pokusí obrázek analyzovat. Výsledkem nejsou jen vizuálně podobné obrázky, ale často i konkrétní názvy produktů, odkazy na e-shopy, rozpoznání textu nebo podobné vizuální styly. Už žádné dlouhé popisování – prostě ukažte, co hledáte.

Změňte jazyk Googlu a objevte svět s úsměvem

Hledání může být i zábava. Věděli jste, že si můžete nastavit jazyk Googlu třeba na pirátštinu, klingonštinu nebo jazyk švédského kuchaře z Muppet show? V aplikaci Google klepněte na Profil > Účet Google, přejděte do sekce Osobní údaje a v části Jazyk zvolte „Přidat jiný jazyk“. Zkuste si občas Google přepnout – je to malá změna, která pobaví a dodá vašemu zařízení osobitost.

Stopky a minutka: když potřebujete měřit čas hned

Nemáte po ruce aplikaci na odpočítávání nebo stopky? Google to zvládne přímo ve vyhledávači. Zadejte do hledání například „nastavit časovač na 10 minut“ nebo „stopky“ a přímo v horní části výsledků se zobrazí funkční časovač. Hodí se při vaření, práci na úkolech nebo třeba při tréninku. Není nutné instalovat další aplikaci – Google má tento nástroj přímo zabudovaný.

Porovnání cen letenek: Cestujte chytře

Plánujete dovolenou nebo pracovní cestu? Google dokáže během pár vteřin porovnat ceny letenek napříč aerolinkami a zobrazit vám dostupné možnosti přehledně na jednom místě. Do vyhledávání zadejte například „Praha do Londýna“ a pod výsledky klikněte na sekci Letenky. Zobrazí se vám kalendář, ceny, možnosti tříd a filtrů. Můžete dokonce sledovat cenové trendy a nastavit si upozornění na výhodné nabídky.

Google jako osobní plánovač s přehledem

Google není jen vyhledávač, ale také chytrý pomocník pro každodenní organizaci. Ať už potřebujete znát předpověď počasí, přeložit slovo, najít nejbližší kavárnu nebo si nastavit připomínku, stačí použít hlasové vyhledávání nebo klasické dotazy.

Například:

  • „Počasí v Hradci Králové zítra“
  • „Přelož ‚děkuji‘ do italštiny“
  • „Nejlepší kavárna v okolí“

Google vám odpoví ihned a s minimem klikání.

