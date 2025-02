Aplikace Google dostala na iPhonech vylepšení, které si zajisté zamilujete!

Pokud používáte na iPhonu aplikaci Google, ať už coby prohlížeč nebo jen coby čtečku zpráv v rámci Objevit, máme pro vás super zprávu. Google totiž na začátku tohoto týdne oznámil, že do ní na iPhonech začne postupně nasazovat automatický Dark Mode a to se i nyní děje. A co víc, Dark Mode nebo chcete-li tmavý režim půjde zaktivovat i na webech, které jej nativně nepodporují. Google sice varuje před tím, že tyto weby nemusí vypadat logicky v Dark Mode tak dobře, jelikož se jedná o strojový automatický převod bez jakéhokoliv většího přizpůsobení, nicméně když jsme nyní pár webů bez nativní podpory Dark Mode testovali, všechny vypadaly opravdu hezky a konzumovat obsah z nich se tedy bez problému dá.

Aplikaci Google na iPhone můžete stáhnout zde

Pokud si chcete automatický Dark Mode v Googlu aktivovat, stačí mít přepnutý iPhone do Dark Mode, následně otevřít aplikaci Google, poté spustit nějakou webovou stránku a přes tři tečky v pravém horním rohu zapnout „Automatický tmavý režim“. Jakmile tak učiníte, budete mít ve chvíli, kdy je váš iPhone v Dark Mode, automaticky i články zobrazované přes aplikaci Google, v tmavé variantě. A pokud se vám nebude líbit, stejným způsobem ji lze samozřejmě i deaktivovat.