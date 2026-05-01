Hormuzský průliv zůstává uzavřený, ropa nad 100 USD, zlato pod tlakem inflace

Uzavřený Hormuzský průliv nadále udává tempo celým komoditním trhům. Ropa roste, zlato paradoxně klesá, přičemž oba pohyby mají stejný jmenovatel.
Ropa: devátý týden konfliktu
Brent se 27. dubna obchoduje na úrovni 101,5 USD/barel (OIL CFD na platformě xStation5), WTI kolem 96,5 USD/barel. Globální zásoby se čerpají rekordním tempem a Goldman Sachs zvýšil výhled cen ropy Brent na konci roku na 90 USD/barel, přičemž upozornil, že obnovení toků přes Hormuz nastane podle jejich odhadů nejdříve koncem června.
Diplomatická situace zůstává ve slepé uličce. Trump o víkendu zrušil plánovanou cestu vyslanců do Islámábádu. Írán přesto předložil nový návrh prostřednictvím pákistánských zprostředkovatelů. Navrhuje znovuotevření průlivu výměnou za ukončení americké námořní blokády, přičemž jaderná jednání by následovala až později. Bílý dům návrh přijal, ale reakce zatím chybí. Írán mezitím zřejmě počítá s tím, že rostoucí ceny pohonných hmot nakonec donutí Washington ustoupit.
Graf: OIL (H4)
Zdroj: xStation5
Zlato: bezpečný přístav, který přestává fungovat?
Zlato se pohybuje kolem 4 705 USD/unci, tedy výrazně pod dubnovými maximy nad 4 800 USD. Od vypuknutí konfliktu je dolů zhruba o 10 %, což je na první pohled překvapivé. Uzavřený Hormuz žene ceny energií nahoru, což zesiluje inflační obavy a zvyšuje pravděpodobnost, že centrální banky budou muset udržovat úrokové sazby na vyšší úrovni déle. A vyšší reálné úrokové sazby jsou pro bezúročné zlato špatnou zprávou. Trhy navíc tento týden čekají na rozhodnutí Fedu. Ve čtvrtek se Jerome Powell pravděpodobně naposledy postaví před kamery jako předseda před nástupem Kevina Warsha.
Graf: GOLD (H4)
Zdroj: xStation5
V případě úspěšné dohody a znovuotevření Hormuzského průlivu očekáváme postupné uvolnění tlaku na ceny ropy a prostor pro oživení zlata. V případě selhání jednání zůstává riziko nových cenových maxim ropy reálné, přičemž zlato bude i nadále čelit inflačnímu tlaku, místo aby z něj profitovalo.
Slovensko: Družba obnovena, ropná krize zatím trvá
Ropovod Družba po měsících výpadku obnovil dodávky. V první den obnovení dorazilo na Slovensko 13 500 tun ropy, do konce dubna se očekává celkem 119 000 tun. Slovnaft nastartoval na plný výkon. Stav ropné krize přesto formálně přetrvává, přičemž vláda jeho zrušení podmiňuje stabilitou dodávek a vývojem situace na Blízkém východě. Omezení pro tankování z kanystrů a dvojí ceny nafty pro zahraniční vozidla zůstávají v platnosti. Jednání o plném testování ropovodu Adria s chorvatskou stranou stále nejsou uzavřena. Slovnaft trvá na testování celé trasy od Omišalu po Bratislavu, Chorvaté zatím souhlasí pouze s částečným testem.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.