Největší změna za roky? iPhone 18 Pro má dostat revoluční kameru!

O chystaném iPhone 18 Pro se začíná v posledních týdnech mluvit čím dál víc a jak se zdá, tento trend zatím nekončí, ba právě naopak. Před pár hodinami totiž vypluly na světlo světa další informace, které chystaný telefon s předstihem poodhalují. Do centra pozornosti se tentokrát dostává fotoaparát, který podle všeho čeká něco, co Apple už dlouho nepředvedl.
S informací přišel jako první reportér Mark Gurman z Bloombergu, který ve svém nejnovějším reportu naznačil, že letošní Pro modely nabídnou jedny z největších hardwarových změn v historii iPhonu. Zajímavé je, že konkrétní detaily zatím chybí. Co už ale ze zákulisí prosáklo dříve, je například příchod variabilní clony u hlavního snímače, což by uživatelům umožnilo lépe pracovat s hloubkou ostrosti a světlem, podobně jako u klasických fotoaparátů. Mluví se také o světelnějším teleobjektivu, který by mohl zlepšit kvalitu snímků při horších světelných podmínkách.
To by však zřejmě o sobě by asi na „jeden z největších skoků v historii“ nestačilo. A právě tady začíná být situace zajímavá. Buď Apple chystá něco, co zatím nikdo neodhalil, nebo budou tyto změny v praxi mnohem výraznější, než jak teď na papíře působí. Apple má ostatně ve zvyku podobné věci držet pod pokličkou až do poslední chvíle. A pokud Gurman naznačuje, že se máme připravit na něco většího, dost možná nás čeká překvapení, které se naplno ukáže až při samotném představení. Jestli to bude jen evoluce, nebo skutečný skok vpřed, se dozvíme až na podzim. Každopádně to vypadá, že fotoaparáty budou letos jedním z hlavních taháků nové generace iPhonů.