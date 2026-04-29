Apple Vision Pro přepsal historii. Lékař s ním jako první na světě operoval šedý zákal

Apple Vision Pro sice mezi běžnými uživateli zatím úplně neprorazil, ale zdá se, že si pomalu nachází své místo tam, kde to dává největší smysl a překvapivě jde o oblast, kde by to ještě před pár lety čekal málokdo. Řeč je o medicíně.
Headset Apple Vision Pro se totiž nově postaral o světový primát. Oční chirurg Eric Rosenberg z organizace SightMD s jeho pomocí provedl operaci šedého zákalu. A nešlo jen o jednorázový experiment. Od prvního zákroku v říjnu 2025 má na kontě už stovky dalších operací, při kterých Vision Pro aktivně využívá.
Klíčem k celému řešení je platforma ScopeXR, na jejímž vývoji se Rosenberg sám podílel. Ta do headsetu streamuje živý obraz z 3D chirurgických mikroskopů a zároveň do něj promítá diagnostická data pacienta. Chirurg tak vidí operační pole ve stereoskopickém 3D a zároveň má k dispozici všechny důležité informace přímo před očima.
Zásadní je i možnost vzdálené spolupráce. Jiní specialisté se mohou k operaci připojit prakticky odkudkoliv na světě a vidět přesně to, co operující lékař. Jinými slovy, zkušenosti špičkových chirurgů se tímhle způsobem dostávají i tam, kde by jinak chyběly. A právě to je podle Rosenberga naprosto klíčové. Technologie má potenciál zpřístupnit špičkovou péči širšímu spektru pacientů a ve výsledku doslova zachraňovat zrak. Což je přesně ten typ využití, který dává podobným zařízením úplně jiný rozměr než běžné sledování filmů nebo práce s aplikacemi.
Celá situace zároveň hezky ilustruje, kam Apple s Vision Pro míří. Kvůli vysoké ceně a robustní konstrukci se z něj masová záležitost zatím nestala a upřímně řečeno, ani stát neměla. Apple se čím dál víc soustředí na profesionální segmenty, jako je právě medicína, letectví nebo průmyslový design, kde dokáže zařízení obhájit svou cenu i schopnosti.
Zajímavé přitom je, že podle posledních zpráv Apple aktuálně nepracuje na nové generaci headsetu. Místo toho má přesouvat pozornost ke lehčím chytrým brýlím, což je směr, ve kterém už slaví úspěchy například Meta. To ale nic nemění na tom, že Vision Pro si své místo evidentně našel. Možná ne v obýváku, ale o to důležitější roli začíná hrát tam, kde jde o mnohem víc než jen o zábavu.