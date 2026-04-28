Do Česka dorazil nejlepší fotomobil. Má hned dva 200Mpx foťáky a extrémní baterii

Komerční sdělení: Dlouho očekávaný fotomobil OPPO Find X9 Ultra zamířil do Česka. Ode dneška je možné si telefon předobjednat a skvělou zprávou je fakt, že novinka přichází za mnohem lákavější cenu, než se čekalo. Díky zaváděcí slevě 6 000 Kč jde při porovnání s konkurencí o velmi zajímavou koupi. Obzvlášť s ohledem na to, že Find X9 Ultra aspiruje na nejlepší fotomobil roku a nabízí nekompromisní výbavu.
OPPO Find X9 Ultra se zaměřuje na pokročilou mobilní fotografii ve spolupráci se švédskou legendou Hasselblad. Jako první telefon na světě nabízí 50Mpx teleobjektiv s 10× optickým zoomem. Sestavu doplňují dva 200Mpx fotoaparáty – hlavní kamera s velkým 1/1,12″ senzorem Sony a druhý teleobjektiv s 3× optickým přiblížením. Sestavu uzavírá 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Telefon tak pokrývá široké rozpětí ohniskových vzdáleností od 14 mm do 460 mm. Pro tvůrce obsahu je pak k dispozici záznam 8K videa s podporou Dolby Vision a natáčení v 10bitovém profilu O-Log2.
Nekompromisní výbavu najdeme i v útrobách telefonu. Výdrž 2-3 dny zajišťuje masivní křemíkovo-uhlíková baterie s kapacitou 7 050 mAh. Pro rychlé dobití podporuje 100W drátové a 50W bezdrátové nabíjení. O plynulý chod se stará vlajkový čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve spolupráci s 12GB RAM a 512GB úložištěm. Špičkový je i 144 Hz AMOLED displej s maximální barevnou přesností.
OPPO Find X9 Ultra můžete předobjednat u Mobil Pohotovost. Díky zaváděcí slevě 6 tisíc korun se dostanete na cenu 35 990 Kč (běžně 41 990 Kč). Samotný prodej oficiálně odstartuje 15. května. Vybírat můžete ze dvou barevných variant – minimalistické Tundra Umber s veganskou kůží a výraznější, vysoce odolné Canyon Orange.
OPPO si k novince připravilo i celou řadu příslušenství, tím nejzajímavějším je bezesporu profesionální telekonvertor Hasselblad s fotografickým gripem, který nyní pořídíte se 30% slevou.