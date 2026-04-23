Klíčový muž Vision Pro zvažuje odchod z Apple!

Vedení Apple se v posledních dnech otřásá v základech. Nejzásadnější zprávou posledních dní je sice bezesporu odchod Tima Cooka z pozice CEO, na kterou nově dosedne John Ternus, nicméně i další změny ve vedení jsou velmi zajímavé. Nejnovější zprávy totiž naznačují, že jeden z klíčových mozků posledních let možná zvažuje, co dál.
Řeč je o Mike Rockwell, tedy člověku, který vedl vývoj Apple Vision Pro a dnes má na starosti mimo jiné i přestavbu Siri. Podle informací Mark Gurman z Bloomberg má Rockwell přemýšlet o odchodu z Applu, případně o přesunu do poradní role, a to klidně už v příštím roce.
Ambice, které narazily
Rockwell přitom ještě nedávno mířil hodně vysoko. V zákulisí se o něm mluvilo jako o někom, kdo by mohl formovat produktovou i AI strategii Applu jako celek. Jinými slovy, něco na způsob technologického šéfa, který by měl zásadní vliv na to, kam se firma vydá po éře iPhonu.
Jenže právě tady přišla první studená sprcha. Vision Pro, který měl být jedním z pilířů „post-iPhone“ světa, zatím nenaplnil očekávání. Ne snad že by šlo o špatný produkt, ale realita je taková, že si zatím nenašel cestu k masám. Kombinace vysoké ceny, celkové robustnosti a minima zajímavého softwaru z něj tak dělá spíš technologickou ukázku než něco, co by lidé běžně nosili na hlavě.
Nová role, nové napětí
Situaci nepomáhá ani interní přeskupení sil. Rockwell dnes spadá pod Craiga Federighiho, což se mu údajně úplně nelíbí. Zároveň ale dostal na starost jeden z nejcitlivějších projektů současného Applu – kompletní přepracování Siri. To mu bylo svěřeno poté, co Tim Cook ztratil důvěru v dosavadní směřování AI pod vedením John Giannandrea. Rockwell tak stojí před poměrně zásadní výzvou. Siri potřebuje restart jako sůl a očekává se, že první větší výsledky dorazí s iOS 27. A právě to je pravděpodobně důvod, proč se zatím nikam nechystá. Odejde až ve chvíli, kdy bude mít tenhle projekt za sebou.
Pokud by Rockwell skutečně odešel, nebyla by to jen „další změna v týmu“. Šlo by o odchod člověka, který měl potenciál formovat budoucnost firmy v době, kdy se Apple snaží najít další velkou věc po iPhonu. Na druhou stranu, právě tahle situace ukazuje, jak složité to Apple momentálně má. Vision Pro zatím není masový hit, AI dohání konkurenci a do toho přichází výměna CEO.
Možná to ale celé zapadá do širšího obrazu. Apple byl vždy nejsilnější ve chvíli, kdy procházel změnou. A pokud se teď opravdu přepisuje jeho další kapitola, může být Rockwellův příběh jen jedním z prvních signálů.