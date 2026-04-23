Apple kompletně vyprodal základní Mac mini! Zde jej ale lze stále sehnat skladem a navíc se slevou

Apple fanoušci zažívají týden plný překvapení. Po úterním oznámení změny na pozici CEO totiž nyní uživatele zarazila další věc, na kterou nejsou u této společnosti zvyklí. Konkrétně má nyní Apple problém s dostupností hardwaru, na čemuž by nebylo nic až tak zajímavého, kdyby ovšem nešlo o Mac mini z listopadu 2024. Konkrétně u základního Mac mini aktuálně svítí nepříjemné „Aktuálně není k dispozici“. A jak už to u Applu bývá, okamžitě se začíná spekulovat, co za tím vlastně stojí. Konkrétně jde o základní konfiguraci s čipem M4 bez ohledu na RAM paměť.
Na první dobrou by se nabízelo, že Apple potichu vyklízí sklady před příchodem nové generace, jenže realita může být mnohem prostší. Mac mini je totiž v posledních měsících ve velkém vykupovaný jako skvělý stroj pro běh lokálních AI modelů. Jinými slovy, nejde jen o klasický „domácí Mac“, ale čím dál častěji i o pracovní nástroj pro vývojáře a nadšence do umělé inteligence.
Do toho navíc vstupuje ještě jeden faktor, který Apple úplně pod kontrolou nemá. Globální nedostatek pamětí zvedá ceny RAM a komplikuje dodávky. Právě to už dříve zasáhlo nejen vyšší konfigurace Mac mini, ale i Mac Studio, u kterého Apple letos dokonce stáhl jednu z variant z nabídky úplně.
Fotogalerie
Pokud se pak ptáte na to, co se bude dít dál, to je upřímně řečeno v tuto chvíli docela nejasné. Apple totiž podle zákulisních informací pracuje na nové generaci s čipy M5 chip a M5 Pro chip, které by sice měly dorazit v průběhu roku 2026, avšak kvůli problémům s paměťmi se klidně může stát, že si na ně ještě nějaký ten pátek počkáme.
Jinými slovy, jestli jste měli zálusk na základní Mac mini, na Apple.com si jej ve světě, ani u nás nekoupíte. Vcelku úsměvné je pak to, že zatímco Apple má Mac mini po celém světě na Online Store evidentně vyprodaný, třeba taková Mobil Pohotovost hlásí na svém eshopu slušné skladové zásoby a zároveň i 5% slevu spolu s výkupním bonusem 2500 Kč, který vám přičte k výkupní ceně vašeho starého zařízení. Ve výsledku vás tak může Mac mini u MP.cz vyjít jen na 13490 Kč, odečteme-li z jeho cenu právě i výkupní bonus. Nicméně vzhledem k tomu, jak velký zájem o Macy mini je, lze očekávat i zde, že se po skladových zásobách jen zapráší.