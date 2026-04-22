Z App Store na chvíli zmizela tato populární aplikace! Důvod vás možná překvapí

Apple se v posledních dnech znovu postaral o menší rozruch kolem pravidel svého obchodu App Store. Tentokrát si totiž došlápl na aplikaci Cal AI, která patří pod známou službu MyFitnessPal. A i když se na první pohled zdálo, že problém souvisí s externími platbami, realita byla o něco složitější.
Když aplikace minulý týden z obchodu zmizela, začalo se okamžitě spekulovat, že Apple zasáhl kvůli obcházení platebního systému. To by ostatně nebylo nic nového, zvlášť po dlouhodobém sporu s Epic Games, který donutil Apple v USA umožnit odkazy na externí platby. Jenže jak se ukázalo, tentokrát nešlo o samotnou existenci těchto plateb, ale o to, jak s nimi aplikace pracovala.
Podle Applu totiž Cal AI porušil hned několik pravidel. Vedle toho, že nenabízel vlastní in-app nákupy souběžně s těmi externími, měl především problém s tím, jak prezentoval ceny. Aplikace například zvýrazňovala týdenní částky místo reálné ceny, kterou uživatel skutečně zaplatí, a navíc nebyla dostatečně transparentní v tom, že předplatné se automaticky obnovuje. Jinými slovy, uživatel mohl mít velmi snadno pocit, že kupuje něco jiného, než co mu bylo ve finále naúčtováno.
Pamatujete si ještě na App Store z iOS 10?
Právě tohle „ohýbání reality“ je však pro Apple zcela nepřípustné vzhledem k tomu, že si dlouhodobě si totiž zakládá na tom, že nákupy v App Store musí být jasné, srozumitelné a bez jakýchkoliv triků, ať už jde o platby přes Apple, nebo mimo něj. Zajímavé přitom je, že celá situace přichází krátce po zmíněném soudním tlaku v souvislosti s Epic Games. Někteří vývojáři tak zjevně začali testovat, kam až mohou zajít. Apple ale tímto krokem dává poměrně jasně najevo, že i když externí platby toleruje, pravidla hry se tím rozhodně neruší.
Dobrá zpráva pro uživatele je, že aplikace se mezitím do App Store vrátila. Vývojáři totiž problematické prvky upravili a dnes už by mělo být vše v souladu s pravidly. Celá kauza tak spíš než cokoliv jiného ukazuje, že Apple své zásady hlídá dál velmi pečlivě.