Z App Store na chvíli zmizela tato populární aplikace! Důvod vás možná překvapí

J. Jiří Filip
Apple se v posledních dnech znovu postaral o menší rozruch kolem pravidel svého obchodu App Store. Tentokrát si totiž došlápl na aplikaci Cal AI, která patří pod známou službu MyFitnessPal. A i když se na první pohled zdálo, že problém souvisí s externími platbami, realita byla o něco složitější.

Když aplikace minulý týden z obchodu zmizela, začalo se okamžitě spekulovat, že Apple zasáhl kvůli obcházení platebního systému. To by ostatně nebylo nic nového, zvlášť po dlouhodobém sporu s Epic Games, který donutil Apple v USA umožnit odkazy na externí platby. Jenže jak se ukázalo, tentokrát nešlo o samotnou existenci těchto plateb, ale o to, jak s nimi aplikace pracovala.

Podle Applu totiž Cal AI porušil hned několik pravidel. Vedle toho, že nenabízel vlastní in-app nákupy souběžně s těmi externími, měl především problém s tím, jak prezentoval ceny. Aplikace například zvýrazňovala týdenní částky místo reálné ceny, kterou uživatel skutečně zaplatí, a navíc nebyla dostatečně transparentní v tom, že předplatné se automaticky obnovuje. Jinými slovy, uživatel mohl mít velmi snadno pocit, že kupuje něco jiného, než co mu bylo ve finále naúčtováno.

Právě tohle „ohýbání reality“ je však pro Apple zcela nepřípustné vzhledem k tomu, že si dlouhodobě si totiž zakládá na tom, že nákupy v App Store musí být jasné, srozumitelné a bez jakýchkoliv triků, ať už jde o platby přes Apple, nebo mimo něj. Zajímavé přitom je, že celá situace přichází krátce po zmíněném soudním tlaku v souvislosti s Epic Games. Někteří vývojáři tak zjevně začali testovat, kam až mohou zajít. Apple ale tímto krokem dává poměrně jasně najevo, že i když externí platby toleruje, pravidla hry se tím rozhodně neruší.

Dobrá zpráva pro uživatele je, že aplikace se mezitím do App Store vrátila. Vývojáři totiž problematické prvky upravili a dnes už by mělo být vše v souladu s pravidly. Celá kauza tak spíš než cokoliv jiného ukazuje, že Apple své zásady hlídá dál velmi pečlivě.

