LinkedIn nového šéfa Applu boří internet! Důvod vás možná překvapí

Když Apple oznámil, že Tim Cook předá řízení firmy John Ternus, většina pozornosti se logicky stočila právě k jeho nástupci. Jenže zatímco se řešila jeho kariéra a budoucí směřování Applu, internet si našel úplně jinou „zábavu“. Ternusův LinkedIn.
Ano, čtete správně. Profil člověka, který se postaví do čela jedné z nejhodnotnějších firem světa, se stal virálním hitem. A paradoxně ne kvůli tomu, co na něm je, ale spíš kvůli tomu, co na něm chybí. LinkedIn účet Ternuse je totiž až překvapivě strohý. Žádné příspěvky, žádné velké proklamace, žádné budování osobní značky. Jen základní informace a více než dvacet let práce pro Apple.
Právě tahle jednoduchost spustila na sociálních sítích lavinu reakcí. Lidé si začali všímat, že muž, který bude řídit firmu s hodnotou v řádu bilionů dolarů, vlastně vůbec nepotřebuje být „aktivní online“. Jak trefně poznamenal jeden z komentujících, nepotřebujete LinkedIn, když vaše práce mluví za vás a ročně se promění v miliardy prodaných zařízení.
Fotogalerie
A ono na tom něco je. John Ternus totiž není žádný nováček, který by si musel budovat jméno. V Applu působí od roku 2001 a za tu dobu si prošel celou řadou klíčových rolí. Podílel se na vývoji produktů jako iPhone, Mac nebo AirPods a postupně se vypracoval až na šéfa hardwarového inženýrství.
Jeho profil tak vlastně perfektně odráží realitu, jelikož neobsahuje žádné pozlátko, žádné marketingové fráze či cokoliv podobného, ale ukazuje jen dlouhodobou práci, výsledky a důvěru, kterou si uvnitř firmy Ternus vybudoval. Přesně to je ostatně možná důvod, proč se o něm dnes mluví jako o ideálním nástupci Tim Cook.
Zajímavé je, že celá tahle „kauza“ otevřela i širší debatu o tom, jak moc je vlastně důležité být aktivní na profesních sítích. Zatímco pro většinu lidí může být LinkedIn klíčovým nástrojem pro budování kariéry, Ternus ukazuje druhou stranu mince. Ve chvíli, kdy stojíte na vrcholu, už možná žádnou digitální vizitku nepotřebujete. Ať už to ale berete jakkoliv, jedno je jisté. Apple má nového šéfa, který místo sdílení motivačních citátů raději tráví čas vývojem produktů a podle všeho mu to zatím vychází víc než dobře.