Tap to Pay v Česku: Využívejte iPhone jako bezkontaktní platební terminál i vy

Komerční sdělení: Placení kartou nebo mobilem je dnes už naprostý standard. A zatímco ještě před pár lety jste k tomu jako podnikatel nutně potřebovali klasický platební terminál, dnes se situace poměrně rychle mění. Do Česka se totiž naplno dostává Apple funkce Tap to Pay na iPhonu – funkce, která dokáže proměnit iPhone v bezkontaktní platební terminál a umožní přijímat platby kartou, mobilem nebo chytrými hodinkami prakticky kdekoliv.
Pokud navíc iPhone pořizujete na iStores.cz nebo jedné z jejich prodejen, můžete celý start ještě víc zjednodušit – kromě samotného zařízení totiž můžete získat i výhodu v podobě finančního bonusu a prodloužené záruky při aktivaci plateb přes GP Tom.
Celý princip je přitom až překvapivě jednoduchý. Stačí mít iPhone a aplikaci, která funkci Tap to Pay podporuje. Jednou z nich je například GP tom, kterou iStores.cz nabízí ve spolupráci s Global Payments. Přes aplikaci můžete začít přijímat bezkontaktní, Přes aplikaci můžete začít přijímat bezkontaktní platby během chvíle. Zákazník pak zaplatí úplně stejně, jako je zvyklý – kartou, Apple Pay nebo jinou digitální peněženkou. Jinými slovy, celý proces se nijak neliší od klasického terminálu, jen už u sebe nemusíte nosit další zařízení.
Maximálně jednoduché, maximálně flexibilní
Právě jednoduchost je jedním z hlavních důvodů, proč má Tap to Pay takový potenciál. Na rozdíl od tradičních terminálů odpadá nutnost řešit hardware, jeho pronájem nebo instalaci. V praxi ale stále platí, že je potřeba mít aktivovanou některou z podporovaných aplikací, přes kterou platby přijímáte.
Typicky vám k aktivaci stačí základní údaje o firmě, jako je IČO a doklad totožnosti, a během krátké chvíle můžete začít přijímat první platby. Právě v tomhle je vidět největší posun posledních let – to, co dříve znamenalo týdny zařizování, dnes zvládnete prakticky na pár kliknutí.
Zajímavé jsou samozřejmě i poplatky. Ty se liší podle konkrétní služby a objemu plateb, ale obecně se pohybují v řádu nižších jednotek procent z transakce. S rostoucím obratem pak často klesají, což dává smysl zejména pro menší a střední firmy, které chtějí začít bez velkých vstupních nákladů.
Bezpečnost zůstává na prvním místě
Stejně jako u klasických terminálů hraje zásadní roli bezpečnost. Apple v tomto směru drží standardy vysoko – údaje o kartách se neukládají ani do zařízení, ani na servery Applu, a při zadávání PINu se automaticky deaktivují funkce, které by mohly citlivá data zachytit.
Zajímavostí je i důraz na přístupnost. Pokud zákazník potřebuje pomoc, iPhone dokáže nabídnout alternativní způsoby zadání PINu nebo zvukové instrukce. Na první pohled drobnost, ale v praxi jde o detail, který může výrazně zlepšit uživatelský komfort.
Pro koho to celé dává smysl
Tap to Pay na iPhonu míří primárně na podnikatele a firmy, které chtějí přijímat bezhotovostní platby jednodušeji a flexibilněji. Typicky jde o menší provozovny, služby v terénu nebo kohokoliv, kdo nechce řešit klasický terminál, ale zároveň nechce zákazníky omezovat jen na hotovost.
A právě tady dává smysl zmínit i aktuální nabídku pro firmy, která může celý start ještě víc zpříjemnit. Pokud si u iStores pořídíte iPhone a aktivujete aplikaci GP Tom pro bezhotovostní platby přes Tap to Pay, získáte bonus 1 000 Kč na nákup iPhonu a zároveň prodlouženou záruku o jeden rok za 1 Kč. V kombinaci s tím, že samotné řešení nevyžaduje žádný další hardware, jde o poměrně zajímavý vstup do světa bezkontaktních plateb.
Tap to Pay tak v Česku nepůsobí jako revoluce na první pohled, ale spíš jako nenápadná změna, která může ve výsledku zásadně ovlivnit to, jak firmy přijímají platby. Najednou totiž máte terminál přímo v kapse.
