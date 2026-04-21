Jste závislí na YouTube Shorts? Tohle jednoduché nastavení vás jich zbaví během pár sekund

Žijeme v době sociálních sítí a různorodého obsahu, který je k mání prakticky všude kolem nás a který je leckdy natolik stimulující, že jeho konzumací člověk mrknutím oka stráví klidně i několik hodin denně. Háček je však v tom, že se zpravidla zasekneme na naprostých hloupostech, které nás absolutně o nic neobohatí, ale přesto nám dokáží sebrat mnoho času. Protože co si budeme povídat, sledovat AI stavbu zahradních bazénů, kočku boxující do psa či to, jak v Indii loví ryby z děr v zemi člověk úplně nepotřebuje. To si však naštěstí technologičtí giganti začínají čím dál tím víc uvědomovat a do svých systémů a aplikací zavádí pomyslné bariéry, které boj se závislostí na scrollování podobných věcí eliminují. Jednu takovou nyní přidává i YouTube.
Protože je sledování krátkých videí fenoménem dnešní doby, YouTube tuto možnost samozřejmě skrze sekci „Shorts“ již poměrně dlouho nabízí. Pozitivní je pak to, že si jeho vývojáři podle všeho konečně uvědomili, že na těchto videích vzniká závislost, se kterou je třeba něco dělat, a tak v mobilní aplikaci YouTube přibylo do nastavení – Organizace času – Denní limity možnost nastavení si, kolik minut či hodin denně můžete sledováním Shorts, respektive pak scrollováním mezi nimi strávit. Na tom by ve výsledku nebylo nic až tak zajímavého, kdyby ovšem jednou z možností nebylo „0 minut“, tedy svým způsobem úplný zákaz scrollování.
Fotogalerie
Ten v praxi funguje tak, že Shorts videa jako taková vám sice stále půjdou přehrávat, nicméně nebude už možné mezi nimi scrollovat a tedy právě jejich „sjížděním“ strávit bezmyšlenkovitě hodiny času. Jasně, čistě teoreticky můžete buď vždy sekci opustit a přepnout se zpět, abyste viděli nové Shorts video či zvolit možnost ignorace limitu pro daný den, nicméně pokud chcete se svou závislostí zatočit, logicky je třeba se těmto trikům vyhnout. Pokud se vám to povede a zároveň vydržíte, vězte, že do pár dnů, maximálně týdnů jste minimálně na YouTube takzvaně „čistí“.