iOS 26.4.2 je na spadnutí! Apple chystá další menší update pro iPhone

Pokud jste v předešlých dnech přešli na iOS 26.4.1, ale z nějakého důvodu s ním nejste úplně spokojení, máme pro vás dobrou zprávu. Apple totiž podle všeho připravuje další drobnou aktualizaci svého mobilního systému, která by měla právě neduhy stávající veřejné verze odstranit. Jak totiž vyplývá z logů návštěv serveru MacRumors, které dlouhodobě poměrně spolehlivě naznačují příchod nových verzí iOS, inženýři Applu už testují iOS 26.4.2.
Nová verze by měla být čistě opravnou aktualizací, takže v ní nelze očekávat žádné velké novinky, ale spíš klasický balík oprav chyb a případných bezpečnostních záplat. Vydání se podle aktuálních informací očekává buď ještě tento týden, nebo začátkem příštího. V redakci bychom se pak absolutně nedivili tomu, kdybychom se vydání dočkali klidně už dnes.
Jak už uvádíme výše, iOS 26.4.2 naváže na nedávno vydaný iOS 26.4.1, který Apple vypustil na začátku tohoto měsíce. Ten se zaměřil především na opravy několika chyb, včetně problému se synchronizací iCloud dat u některých aplikací. Z pohledu vývoje systému jde tedy o typický mezikrok, který má udržet stabilitu systému mezi většími aktualizacemi. Po iOS 26.4.2 se totiž očekává příchod iOS 26.5, který už je v beta testování.