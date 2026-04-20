macOS 27 ukončí jednu velkou éru Maců! Co Apple chystá?

Příchod macOS 27 nebude jen běžnou každoroční aktualizací systému. Pro Apple půjde o symbolický okamžik, kterým se definitivně uzavře kapitola počítačů Mac s procesory Intel. Firma už dříve potvrdila, že současný macOS 26 Tahoe je poslední velkou verzí systému, která tyto stroje podporuje.
Jinými slovy, pokud vlastníte Intel Mac a doufali jste v další roky plné nových funkcí, letos přichází zlom. macOS 27 už bude určen výhradně pro počítače s Apple Silicon, tedy čipy řady M, případně pro nový MacBook Neo s procesorem A18 Pro. Je to krok, který se dal čekat. Apple přešel na vlastní čipy už v roce 2020 a od té doby ukazuje, jak velkou výhodu mu tento tah přinesl. Macy s čipy M1, M2, M3 a novějšími nabízejí vyšší výkon, lepší výdrž baterie i tišší provoz. Kdo někdy přesedlal z Intel MacBooku Air na model s M1, dobře ví, jak výrazný rozdíl to byl v každodenním používání.
Zároveň ale končí podpora strojů, které ještě rozhodně nepůsobí zastarale. Týká se to například 16″ MacBooku Pro z roku 2019, 27″ iMacu z roku 2020 nebo Macu Pro z roku 2019. Zejména poslední jmenovaný model stál při uvedení obrovské částky a pro část uživatelů bude konec hlavních aktualizací nepříjemnou zprávou. To ale neznamená, že tyto Macy ze dne na den přestanou fungovat. Apple obvykle ještě nějakou dobu vydává bezpečnostní opravy a menší aktualizace. Pokud někdo používá Intel Mac hlavně na kancelářskou práci, web nebo běžné aplikace, může mu jeho počítač bez problémů sloužit dál.
macOS 27 Apple představí v červnu na WWDC a finální verze dorazí pravděpodobně v září. Vedle nových funkcí tak přinese i jasný vzkaz. Budoucnost platformy Mac už patří výhradně vlastním čipům Applu.