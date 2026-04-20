iPhone dostane nové satelitní funkce!

Apple v posledních letech ukázal, že satelitní komunikaci bere jako důležitou součást budoucnosti iPhone. Zpočátku šlo hlavně o nouzové funkce pro situace, kdy není dostupná mobilní síť ani Wi Fi, dnes se ale zdá, že firma míří mnohem dál. Nejnovější zprávy totiž naznačují výrazné rozšíření satelitních možností v příštích letech.
Velkou novinkou je dohoda mezi Applem a Amazonem. Ten oznámil plánované převzetí společnosti Globalstar, která dnes zajišťuje satelitní služby pro iPhone 14 a novější modely. Právě přes její síť funguje například nouzové SOS přes satelit nebo odesílání zpráv bez mobilního signálu. Pokud transakci schválí regulátoři, měla by být dokončena v roce 2027. Následně mají současné i budoucí funkce Applu přejít na satelitní síť Amazon Leo. Pro běžného uživatele to může znít jako technická formalita, ale ve skutečnosti jde o důležitý krok. Silnější infrastruktura obvykle znamená lepší pokrytí, rychlejší reakce a prostor pro nové služby. Přesně to Apple nyní potřebuje.
Nové možnosti satelitního připojení
Dnes iPhone nabízí několik satelitních funkcí. Patří mezi ně nouzové SOS, sdílení polohy přes Najít, silniční asistence a také posílání zpráv v místech bez signálu. Ve vybraných zemích jsou tyto služby dostupné zdarma, což je při cestování nebo pobytu v horách velmi užitečná pojistka. Ještě zajímavější ale jsou informace o novinkách, které má Apple údajně připravovat. Jednou z nich je 5G připojení přes satelit. To by znamenalo výrazný posun, protože dosud jde hlavně o nouzovou komunikaci a textové zprávy. Rychlejší datové spojení by otevřelo zcela nové možnosti. Spekuluje se, že tato funkce by mohla být vyhrazena pro iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max.
Další chystaná novinka se týká Apple Map. Navigace přes satelit by mohla pomoci v oblastech, kde klasická data selhávají. To by ocenili hlavně lidé na cestách, turisté nebo řidiči mimo pokryté oblasti. Pokud někdo někdy hledal cestu v horách bez signálu, ví, jak rychle podobná funkce získá hodnotu. Mluví se také o podpoře fotografií ve Zprávách přes satelit. Dnes je satelitní komunikace omezená hlavně na krátké texty, ale možnost poslat snímek by systém posunula dál. Pravděpodobně nepůjde o fotografie v plné kvalitě, spíš o silně komprimované soubory, přesto by šlo o užitečné rozšíření.
Fotogalerie
Šance pro třetí strany?
Zajímavě zní i plán otevřít satelitní funkce aplikacím třetích stran. Pokud Apple tuto možnost zpřístupní vývojářům, mohly by satelitní připojení využívat například outdoorové aplikace, specializované messengery nebo bezpečnostní služby. Právě zde je velký prostor pro praktické využití. Další změna má odstranit jednu z největších nevýhod současného řešení. Dnes je často potřeba iPhone nasměrovat k obloze a hledat správný signál. Apple údajně pracuje na tom, aby se zařízení dokázalo připojit pohodlněji a bez nutnosti podobného manuálního zaměřování. To by výrazně zpříjemnilo používání.
První z těchto novinek se mohou objevit už v iOS 27, který Apple představí letos v červnu. Finální verze systému se očekává tradičně v září. Je ale zřejmé, že satelitní komunikace nebude jen doplňkem pro krizové situace, ale Apple z ní postupně dělá běžnou součást iPhonu.