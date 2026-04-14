Amazon kupuje klíčového partnera Applu. Satelitní funkce iPhonů tím ale nekončí

Apple se v posledních letech snaží čím dál víc odpoutat od závislosti na klasických mobilních sítích a jedním z klíčových pilířů této strategie se staly satelitní funkce. Ty dnes sice vnímáme jako nenápadný doplněk, ale ve chvíli, kdy se ocitnete mimo signál, dokážou být doslova záchranou. O to zajímavější je sledovat, co se kolem tohoto segmentu děje nyní.
Amazon totiž oznámil, že kupuje společnost Globalstar, tedy firmu, která stojí za satelitní konektivitou současných iPhonů a Apple Watch. Na první pohled by se mohlo zdát, že tím Apple přichází o svého klíčového partnera, realita je ale přesně opačná. Součástí celé dohody je totiž i nová spolupráce mezi Applem a Amazonem, která má zajistit další rozvoj satelitních funkcí do budoucna.
Vedle samotné akvizice si totiž Amazon s Applem plácly na samostatné dohodě. Díky ní bude nově satelitní služby pro iPhony a Apple Watch pohánět připravovaná síť nízkooběžných satelitů Amazonu, označovaná jako Leo. Jinými slovy, Apple nepřijde o své funkce, ale naopak získá silnější technologické zázemí.
Pro uživatele se tak v praxi nic nemění, minimálně ne hned. Funkce jako Emergency SOS via satellite, Messages via satellite, Find My nebo asistence na silnici přes satelit zůstávají zachovány a Amazon se zavázal, že bude podporovat jak současnou, tak i připravovanou infrastrukturu Globalstaru.
Právě to je důležité. Apple totiž v posledních letech do Globalstaru výrazně investoval a podle dřívějších informací v něm drží zhruba pětinový podíl. I ten měl být podle zákulisních zpráv jedním z důvodů, proč jednání o prodeji nebyla úplně jednoduchá. Nakonec se ale zdá, že se obě strany dohodly na řešení, které dává smysl všem zúčastněným.
Z dlouhodobého hlediska je ale možná ještě zajímavější to, co tahle dohoda naznačuje do budoucna. Apple totiž podle dostupných informací pracuje na celé řadě nových satelitních funkcí, které by měly jít daleko za hranice dnešního využití. Mluví se například o navigaci v Apple Maps přes satelit, posílání fotografií v rámci zpráv, lepší konektivitě v interiérech, nebo dokonce propojení satelitního připojení s 5G sítěmi.
Zásadní novinkou má být i otevření satelitního rozhraní pro vývojáře třetích stran. Pokud by se to potvrdilo, mohlo by to znamenat úplně novou kategorii aplikací, které by fungovaly i tam, kde dnes není absolutně žádný signál.
Celá akvizice by měla být dokončena v roce 2027, samozřejmě za předpokladu schválení regulátory. Do té doby se ale z pohledu běžného uživatele nic zásadního měnit nebude. Co se ale mění už teď, je jistota, že Apple má pro své satelitní ambice zajištěné silné zázemí i do dalších let. A pokud se potvrdí všechny plány, o kterých se zatím jen opatrně mluví, může být satelitní konektivita během pár let stejně běžnou součástí iPhonu jako dnes mobilní data nebo Wi-Fi. A přesně to je směr, kterým se Apple podle všeho vydává.