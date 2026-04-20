iPhone 17 Pro Max zachytil „západ Země“ z oběžné dráhy Měsíce!

Pokud si pořád ještě říkáte, jestli ten nový iPhone 17 Pro Max s jeho vylepšeným zoomem skutečně stojí za to, NASA vám právě poslala tu nejlepší možnou odpověď. Velitel mise Artemis II, Reid Wiseman, se totiž na sociálních sítích pochlubil videem, ze kterého vám regulérně spadne brada. Podařilo se mu totiž zachytit takzvaný „Earthset“ – tedy moment, kdy naše planeta zapadá za horizont Měsíce.
Apple ve vesmíru prostě dominuje
Není to poprvé, co astronauti v rámci mise Artemis II vytáhli iPhony, aby zdokumentovali své vesmírné dobrodružství. Ale tohle video? To je úplně jiná liga. Wiseman ho natočil na 8x optický zoom a výsledek je až děsivě čistý. Sám k tomu dodal:
„Skrz okno dokovacího poklopu jsem Měsíc sotva viděl, ale iPhone měl perfektní velikost na to, aby tenhle pohled zachytil… Tohle je bez ořezu, bez úprav a s osminásobným přiblížením, což v podstatě odpovídá tomu, co vidí lidské oko. Užijte si to.“
Only one chance in this lifetime…
Like watching sunset at the beach from the most foreign seat in the cosmos, I couldn’t resist a cell phone video of Earthset. You can hear the shutter on the Nikon as @Astro_Christina is hammering away on 3-shot brackets and capturing those… pic.twitter.com/8aWnaFJ69c
— Reid Wiseman (@astro_reid) April 19, 2026
Reklama, kterou Apple nevymyslí
Je vcelku vtipné sledovat, jak NASA, která disponuje technikou za miliardy dolarů, nakonec stejně nejčastěji sahá po iPhonu, když jde o to rychle a kvalitně zachytit moment, který se už nemusí opakovat. Pro Apple je to samozřejmě voda na mlýn pro budoucí kampaně „Shot on iPhone“. Upřímně, pokud tohle nebude v příští Keynote jako hlavní highlight, tak už nevím co.
Co na to říkáte vy? Stačí vám 8x zoom na iPhonu 17 Pro Max, nebo už se těšíte, co Apple předvede příště? Za mě je to naprostá pecka, která jen potvrzuje, že Apple v oblasti mobilního focení a natáčení videa prostě nemá konkurenci. I „nohama na zemi“ jsem totiž z 8x zoomu iPhonu 17 Pro nadšený, ale vidět jeho schopnosti ve vesmíru, to je přeci jen trochu jiná liga.