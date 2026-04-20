Apple vyslyšel uživatele. iOS 27 přidá funkci, která vám zachrání domovskou obrazovku

Ačkoliv se od iOS 27 očekává především důraz na stabilitu a hlubší integraci AI, Apple nezapomíná ani na drobné úpravy uživatelského rozhraní. Podle nejnovějších úniků se dočkáme funkce, která potěší každého, kdo si rád hraje s rozložením své domovské obrazovky.
Mark Gurman z agentury Bloomberg ve svém pravidelném zpravodaji Power On prozradil, že Apple v iOS 27 testuje nová tlačítka „zpět“ a „vpřed“. Tyto volby se zabydlí přímo v nabídce, která se objeví po dlouhém podržení prstu na domovské obrazovce. Pokud si tak při přesouvání ikon a widgetů omylem rozházíte pečlivě uspořádanou plochu, nebo se vám nový vzhled zkrátka nebude líbit, jedním klepnutím vše vrátíte do původního stavu. Ačkoliv zatím nevíme, jak hluboko do historie vás systém pustí, pro experimentování s designem přijde tato funkce vhod.
Kromě tlačítek pro návrat změn systém podle Gurmana přinese i nový posuvník pro Liquid Glass. Ten uživatelům umožní plynule a přesně regulovat intenzitu „efektu skla“, což rozšíří aktuálně velmi omezené možnosti nastavení. Hlavní těžiště aktualizace, která se ukáže už za necelé dva měsíce na konferenci WWDC26, ale bude dle zdrojů v optimalizaci, lepším výkonu a prodloužení výdrže baterie.
Podle mě je přidání funkce „krok zpět“ naprostou nutností, která v iOS chyběla už od zavedení widgetů. Každý z nás určitě zažil ten moment, kdy nechtěný pohyb prstu posunul všechny ikony na další stránky a následovalo zdlouhavé přesouvání zpět. Tato drobná inovace tak dost možná potěší víc, než hrstka nových AI funkcí.