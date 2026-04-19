PimEyes: Nástroj, který dokáže najít vaše fotky na internetu během sekund. Pomocník i hrozba zároveň

Internet si pamatuje víc, než si většina lidí připouští. Každá fotografie, která se jednou objeví online, může zůstat dostupná dlouhé roky, často i bez vědomí samotného člověka. Právě na tuto realitu reaguje služba PimEyes, která patří mezi nejpokročilejší nástroje pro vyhledávání obličejů na internetu. Na první pohled působí jako užitečný pomocník. Ve skutečnosti ale otevírá velmi citlivé otázky týkající se soukromí, anonymity a kontroly nad vlastní digitální identitou. Princip fungování je přitom velmi jednoduchý. Uživatel nahraje fotografii obličeje a systém následně pomocí umělé inteligence prohledá veřejně dostupný internet. Během několika sekund dokáže zobrazit místa, kde se stejný nebo velmi podobný obličej nachází. Na rozdíl od běžného vyhledávání obrázků se technologie nesoustředí na kontext fotografie, ale čistě na biometrické rysy obličeje.
Výsledkem jsou odkazy na konkrétní webové stránky, kde se daná osoba objevuje. Samotná služba přitom tvrdí, že neidentifikuje konkrétní lidi jako takové, ale pouze propojuje podobné fotografie napříč internetem. Podle autorů má mít PimEyes především pozitivní využití. Uživatelé mohou kontrolovat, kde všude se jejich fotografie nachází, a případně řešit jejich odstranění. V době, kdy se obsah šíří extrémně rychle a často bez souhlasu, jde o nástroj, který může pomoci chránit vlastní identitu a digitální stopu. Zároveň je ale potřeba říct otevřeně i druhou stranu. Stejná technologie může být velmi snadno zneužitelná. Stačí fotografie cizí osoby a během chvíle je možné dohledat další snímky, sociální profily nebo kontext, ve kterém se daný člověk na internetu objevuje. To výrazně zvyšuje riziko zneužití, ať už jde o stalking, narušení soukromí nebo odhalování identity bez souhlasu.
Právě tato dostupnost je zásadní rozdíl oproti minulosti. Technologie rozpoznávání obličejů už dávno nejsou výsadou státních institucí nebo velkých technologických firem. Dnes se k nim dostane prakticky kdokoliv, což mění způsob, jakým funguje internet i naše vnímání anonymity. PimEyes tak dobře ukazuje, kam se digitální svět posouvá. Anonymita, na kterou byli uživatelé internetu zvyklí, postupně mizí. Nahrazuje ji prostředí, kde lze člověka dohledat na základě jediné fotografie. A to je změna, která má mnohem širší dopady, než se na první pohled zdá. Otázkou už není, zda podobné nástroje budou existovat. Otázkou je, jak se s nimi společnost naučí pracovat a kde nastaví hranice mezi technologickým pokrokem a ochranou soukromí.