Co všechno o vás uchovává Google a jak přestat tyto informace sdílet

Máte účet u Googlu? A máte představu o tom, co všechno o vás váš Google účet ví, jaké informace o vás uchovává, a jak tyto údaje přestat sdílet? Google používáme skoro na všechno: navigaci, plánování, nákupy, hraní her, hledání informací a samozřejmě samotné hledání. Hledáme recepty, destinace na dovolenou, historická fakta, zdravotní informace, zprávy a prakticky cokoliv, co by člověk v dnešní době mohl potřebovat vědět. A to vše je s Googlem zdarma (pokud nepočítáme cenu zařízení a placení internetu a elektřiny).

Ale co Google na oplátku získává od nás? Náš čas, pozornost a naše data. Společnost Google – stejně jako řada jeho konkurentů z oboru – neustále shromažďuje informace o tom, kam chodíme online i v reálném životě, co tam děláme a jaké otázky se internetu ptáme. Google ví, jak často chodíte do obchodu s potravinami a kdy máte narozeniny. Ví, že uvažujete o koupi nové pokojové rostliny a pravděpodobně zná i vaše politické názory.

Ačkoliv se to může zdát děsivé, je to vlastně běžné. Google tvrdí, že nenarušuje vaše soukromí – analyzuje pouze anonymizovaná data. Například může vaše data skrýt ve skupině podobných osob, řekněme seskupením vás a vašich sousedů podle PSČ.

Existují však nástroje, které vám umožní zjistit, co o nás Google ví – a vidět to všechno najednou může být docela nepříjemné. Google funkce „Moje aktivita“ a „Můj účet“, zavedené v letech 2015 a 2016, nám poskytují někdy až znepokojivý náhled do toho, co o nás společnost skutečně ví. První z nich nabízí pohled na informace, které o nás společnost shromažďuje, a co je nejdůležitější, umožňuje nám změnit naše nastavení. A druhá umožňuje zobrazit téměř všechnu naši online aktivitu, která je propojena s naším účtem Google.

Dobrou zprávou je, že tyto nástroje vám umožňují historii smazat a zabránit Googlu ve sledování.

Není žádným překvapením, že populární vyhledávací nástroj shromažďuje o nás spoustu dat prostřednictvím naší historie vyhledávání, polohy a hlasového vyhledávání. Navíc protože jsou zařízení iPhone a Android propojena s našimi účty Google, veškerá aktivita na webu nebo v aplikacích – včetně historie vyhledávání a aktivity v mapách – je automaticky zapnutá pro sledování.

Proč to tedy Google dělá?

Sledování našich preferencí zlepšuje služby Google a poskytuje nám relevantní reklamy. Po spuštění služby Google Aktivity se ale zároveň již před lety odhalilo, že Google si může kdykoli komplexně prohlédnout všechna data, která o vás má. Google sice tvrdí, že informace na stránce Moje aktivita neprodává žádným třetím stranám, ale vědět, že má k dispozici komplexní soubor celé internetové historie uživatele je stále nepříjemné. Google může také sledovat vaši polohu, což mu poskytuje další data o našich zájmech, často navštěvovaných místech a kariéře. Veškeré tyto informace společnosti Google usnadňují analýzu toho, o jaké produkty nás s největší pravděpodobností bude zajímat, a tedy na jaké reklamy s největší pravděpodobností klikneme. Soubory cookies se také připojují k cílené reklamě, takže se ujistěte, že víte, jak cookies z telefonu odstranit.

Jak zobrazit svou aktivitu?

Ujistěte se, že jste přihlášeni ke svému účtu Google, a přejděte na web myactivity.google.com. Na tomto webu se můžete posunout dolů a zobrazit si historii internetu, která možná sahá roky zpátky.

Fotogalerie Aktivita Google Maps 1 Aktivita Google Maps 2 Aktivita Google Maps 3 Aktivita Google Maps 4 Aktivita Google Maps 5 Vstoupit do galerie

Jak pozastavit sledování?

Pokud vás tato skutečnost děsí, není nic jednoduššího, než kliknout na Aktivita na webu a v aplikacích a zde vypnout historii, případně aktivitu prohlédnout a kompletně smazat. Můžete zde také nastavit automatické mazání. Možná o vás Google ví všechno (a váš smartphone ví stejně tak), ale spokojení zákazníci jsou pro něj stále prioritou, což znamená, že pozastavení, smazání a další správa webové aktivity je poměrně jednoduchý proces.