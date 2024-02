10 zábavných i užitečných triků na Google, které budete chtít okamžitě vyzkoušet

Přiznejme si, že vyhledávání informací na internetu může někdy být pěkná nuda. Tak proč si ho nezpestřit těmito skvělými vtipnými i praktickými triky Googlu? Co si zahrát hry, nechat vyhledávací stránku roztočit, vzdorovat gravitaci a ještě mnohem víc. Pobavit jimi lze i naše přátele a přimět je tak k úsměvu. Následující řádky odhalí některé užitečné funkce i překvapení programátorů z Mountain View známých jako „Easter eggs“, o kterých jste možná dosud nevěděli. Válení sudů Zadejte do Googlu frázi „do a barrel roll“ a stiskněte klávesu enter nebo klikněte na „Hledat Googlem“. Okno prohlížeče se otočí o 360 stupňů, přičemž jde o geekovský odkaz na sérii Star Fox společnosti Nintendo, ve které starý moudrý králík Peppy (pilot mezigalaktické stíhačky) radí vaší postavě, jak se vyhnout nepřátelské palbě provedením zmíněného manévru. Stejného zábavného efektu dosáhnete zadáním „z or r twice“, což odpovídá tlačítkům ovladače, která byste zmáčkli ve hře. Fotogalerie google do a barrel roll 4 google do a barrel roll 1 google do a barrel roll 3 google do a barrel roll 2 goole do a barrel roll 0 Vstoupit do galerie

Tajné jazyky Chcete-li poodhalit výše zmíněnou schopnost a zakusit na vlastní kůži, jak se pracuje třeba s jazykovou podporou klingonštiny, stiskněte na domovské stránce Googlu známou ikonu s devíti tečkami nahoře tvořícími čtverec a přejděte do sekce „Účet“, kde vyberete záložku „Osobní údaje“. Nyní je třeba se propracovat k „Další údaje a preference ve službách Google“ níže, kde se nachází nastavení jazyka. Zde si můžete přidat například Bork, bork, bork! (žertovný jazyk, který do hry Guild Wars vložili její autoři a je založen na projevu, kterým mluví postava kuchaře ze seriálu The Muppet Show), ovšem nechybí ani pirátština nebo zmíněná řeč slavných válečníků ze Star Treku. Fotogalerie #2 google secret languages 0 google secret languages 1 google secret languages 2 google secret languages 3 google secret languages 4 google secret languages 5 google secret languages 6 Vstoupit do galerie

Vyhledávání skrze obrázky Hledáte něco konkrétního, ale nenacházíte ta správná klíčová slova, která by to popsala, nebo si zkrátka nemůžete vzpomenout? Jedním z užitečnějších zábavných triků s Googlem je vyhledávání pomocí obrázku tak, že na úvodní stránce kliknete na ikonu fotoaparátu a nahrajete soubor. Poté se vám zobrazí výsledky, které bývají obdivuhodně přesné, přičemž se nabízí také identifikace obsaženého textu a dokonce překlad. Já jsem například vyzkoušel uploadovat svou fotografii reproduktoru JBL, z níž nebylo jasné, jaké jsou proporce ani bližší označení, přesto výstup obsahoval shodu s modelem JBL Authentics 300. Samozřejmě nejde o nic novátorského, protože Google Lens je tu s námi už léta, přesto nás však mnohdy (zvláště na desktopu) nenapadne, jak dokáže být užitečný. Fotogalerie #3 google image search 1 google image search 2 google image search 3 google image search 4 Vstoupit do galerie

Boj s gravitací Dalším vtipným počinem programátorů je „Google Gravity“, s nímž rozbijete vyhledávač na kousky, které pak lze přetahovat, odrážet a všelijak pošťuchovat po obrazovce. Stačí s výše uvedeným spojením na domovské stránce „Zkusit štěstí“ a uvidíte sami. Fotogalerie #4 Google Gravity screen 0 Google Gravity screen 0a Google Gravity screen 0b Google Gravity screen 1 Google Gravity screen 6 Google Gravity screen 8 Vstoupit do galerie

Arkáda z 80. let Společnost Google je známá tím, že využívá svou domovskou stránku pro zábavné triky k nejrůznějším výročím a připomenutím (nejen technologických) počinů z historie. V květnu 2010 takto oslavila 30. výročí oblíbené klasiky PAC-MAN zábavnou verzí hry v prohlížeči. Po zadání výše uvedeného dotazu, se jako první zobrazí náhled „Sváteční logo PAC-MAN“, přičemž kliknutí na tlačítko Spustit vás přenese do roku 1980 v menším formátu, kdy vystoupí v samostatné vrstvě, případně si lze výběrem odkazu Packman Doodle vychutnat zábavu přes celou obrazovku. Fotogalerie #5 Google PAC-MAN screen 0 Google PAC-MAN screen 1 Google PAC-MAN screen 2 Google PAC-MAN screen 3 Vstoupit do galerie

Že by bylo něco špatně? Dojem, že něco není v pořádku, ve vás snadno vyvolá, pakliže vznesete na Google požadavek „askew“. Narazíte na něco úsměvného, celá obrazovka se trochu nakloní doprava. Další důkaz, že lidem v jedné z největších technologických firem světa nechybí smysl pro humor.

Minutka nebo stopky Možná si budete chtít vyzkoušet, zda se prezentace vejde do vaší časové představy nebo se pokusit uklidit kuchyň za méně než 10 minut. I pro to má Google rychlé řešení, které je vám tak neustále po ruce. Stačí zadat „set timer for…“ a doplnit požadované rozpětí. Vyhledávač vám v horní části obrazovky zobrazí časovač. Ten si lze roztáhnout i na celou šířku displeje, přičemž vedle záložky Timer se nachází také stopky (Stopwatch), s nimiž si snadno třeba v dalším panelu odměříte, jak dlouho daná činnost ve skutečnosti trvala. Fotogalerie #6 Googel timer screen 4 Googel timer screen 3 Googel timer screen 2 Googel timer screen 1 Vstoupit do galerie

Smysl života Zadejte do vyhledávacího pole Googlu „answer to life, the universe, and everything“, tedy „odpověď na otázku života, vesmíru a vůbec“ a dočkáte se přímé a jasné reakce: 42. Ano, výsledek je narážkou na dnes již klasické dílo sci-fi literatury – Stopařova průvodce po Galaxii anglického spisovatele a dramatika Douglase Adamse, který zde tvrdí, že problém trápící celé generace lidí má právě toto řešení…

Výhra, osud, rozhodnutí Kdo půjde vynést smetí? Hlava nebo orel? Doba, kdy jsme měli stále po kapsách nějakou tu minci, je společně s rozšířením platebních karet nejspíš nenávratně pryč. Nahradit ji však dokážete příkazem Googlu „flip a coin“, který pod vyhledávacím řádkem zobrazí minci a rovnou s ní i hodí, takže zodpovědnost za to, kdo si vyjde ven do deště k popelnici s odpadky, přenesete na osud… Fotogalerie #7 Google flip a coin screen 0 Google flip a coin screen 1 Google flip a coin screen 2 Google flip a coin screen 3 Vstoupit do galerie