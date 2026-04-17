Perplexity mění Mac v AI, která pracuje za vás 24/7!

Perplexity zkouší posunout práci s umělou inteligencí zase o kus dál a tentokrát míří přímo na Mac. Nově totiž spouští funkci s poměrně ambiciózním názvem Personal Computer, která v podstatě mění Mac na neustále běžící AI agent schopný pracovat za vás.
Novinka navazuje na dřívější koncept Perplexity Computer, který firma představila už na začátku roku jako jakéhosi „digitálního pracovníka“. Ten uměl nejen generovat odpovědi, ale rovnou i vykonávat celé pracovní postupy. Teď se ale věci posouvají ještě dál, protože Personal Computer se integruje přímo do macOS a dostává přístup k lokálním souborům i aplikacím. Jinými slovy, AI už nesedí někde v cloudu, ale reálně „žije“ ve vašem Macu. Aktivace je přitom překvapivě jednoduchá. Stačí na klávesnici stisknout obě Command klávesy a agent se okamžitě probudí, připravený reagovat na text nebo hlas. A co je možná ještě zajímavější, zvládá pracovat napříč aplikacemi, vidí, co máte otevřené, a sám nabízí rychlé akce.
Velkou roli v celé skládačce hraje Mac mini. Právě ten totiž Perplexity doporučuje jako ideální zařízení pro nepřetržitý běh, což je vzhledem k jeho oblibě v posledních měsících právě díky AI boomu vlastně zcela nepřekvapivé. Jedná se totiž o spolehlivý počítač, který může běžet 24/7 a který se díky funkcím typu Personal Computer dokáže rychle proměnit v jakýsi domácí server s umělou inteligencí, který neustále pracuje na vašich úkolech, ať už jde o třídění souborů, práci s dokumenty nebo porovnávání dat z disku s informacemi z webu.
Today we’re releasing Personal Computer.
Personal Computer integrates with the Perplexity Mac App for secure orchestration across your local files, native apps, and browser.
We're rolling this out to all Perplexity Max subscribers and everyone on the waitlist starting today.
— Perplexity (@perplexity_ai) April 16, 2026
Zajímavé je i to, že Personal Computer zvládá vytvářet celé „týmy“ agentů, kteří spolupracují napříč více než dvaceti pokročilými modely. Výsledkem má být efektivnější řešení složitějších úkolů, které by jeden model zvládal jen obtížně. Přitom ale zůstává zachovaná kontrola ze strany uživatele, protože všechny kroky jsou viditelné, auditovatelné a kdykoliv je tak můžete zastavit nebo vrátit zpět.
Důležitou roli u celého řešení hraje ale i bezpečnost. Soubory vznikají v sandboxu, akce jsou dohledatelné a nechybí ani možnost vše okamžitě vypnout. Jinými slovy, Perplexity se snaží nabídnout výkon, ale bez pocitu, že vám AI přerůstá přes hlavu. Háček je ale tradičně v dostupnosti. Novinka je zatím určena pouze pro předplatitele tarifu Max, který vychází na 200 dolarů měsíčně. Levnější varianta Pro za 20 dolarů si na ni musí zatím nechat zajít chuť.
I tak je ale jasné, že se tady začíná rýsovat zajímavý směr. Mac už nemusí být jen nástrojem, který aktivně používáte. S podobnými funkcemi se z něj postupně stává zařízení, které pracuje i ve chvíli, kdy u něj vůbec nesedíte. A pokud se tenhle koncept chytne, může to být přesně ten typ změny, o kterém se dnes zatím jen opatrně mluví, ale za pár let ho budeme brát jako samozřejmost.