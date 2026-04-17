Bitva je rozhodnutá? iPhone drtí Android ve věrnosti zákazníků

Loajalita zákazníků ve světě smartphonů je věčné téma, které leckdy vede až k nejrůznějším hádkám a rozepřím – zejména pak mezi věrnými fanoušky iPhonů (tedy iOS) a Androidu. Nový průzkum od prodejní platformy SellCell ale přináší čísla, která mohou tuto pomyslnou válku jednou provždy ukončit. Ukazují totiž, že rozdíl mezi světem iPhonů a Androidu se z pohledu věrnosti uživatelů dál prohlubuje.
Podle dat konkrétně 96,4 % uživatelů iPhonu plánuje zůstat u Apple i při dalším upgradu. Jinými slovy, jen 3,6 % respondentů uvažuje o přechodu na jinou značku. A to je mimochodem nejen vysoké číslo, ale také růst oproti předchozím letům, jelikož v roce 2021 šlo o 91,9 % a v roce 2019 o 90,5 %. Trend je tedy jasný. Uživatelé iPhonů si postupně „zamyká“ Apple do svého ekosystému stále pevněji.
Na druhé straně barikády pak stojí Android, u kterého už čísla tak lichotivá nejsou. 86,4 % uživatelů sice plánuje zůstat u svého současného systému, zatímco 13,6 % přiznává, že se poohlíží jinde. Jinými slovy, uživatelé Androidu jsou téměř čtyřikrát náchylnější ke změně platformy než majitelé iPhonů.
Zajímavé je i to, kam by případní „přeběhlíci“ zamířili. Z těch, kteří by opustili iPhone, by 69,7 % sáhlo po telefonech Samsung, zatímco 20,2 % by přešlo ke Google. Naopak mezi uživateli Androidu, kteří by byli ochotni změnit tábor, by 26,8 % z nich zamířilo k iPhonu. I tady je tedy vidět, že Apple stále funguje jako silný magnet i pro část konkurence.
Proč jsou věrní?
Průzkum se zároveň zaměřil i na důvody, proč lidé u své značky zůstávají. U uživatelů iPhonu vede jednoduše preference značky, kterou uvedlo 60,8 % respondentů. Dalších 17,4 % pak přiznává, že jsou pevně zapojeni do ekosystému Applu, přičemž právě ekosystémový efekt je něco, co v praxi často rozhoduje víc než samotný hardware. Z těch, kteří by uvažovali o změně, pak nejčastěji zaznívá cena iPhonů nebo lepší poměr ceny a výkonu u konkurence. Menší část pak zmiňuje i technologickou převahu jiných značek, což je ale v kontextu trhu spíš okrajový argument.
Zajímavý je také pohled na dlouhodobou loajalitu. 83,8 % uživatelů iPhonu používá telefon této značky déle než pět let. U Androidu je to výrazně méně, konkrétně 33,8 %. I to naznačuje, že přechody mezi platformami nejsou jen o aktuální nabídce, ale často o dlouhodobém „zakotvení“ v konkrétním ekosystému.
Průzkum vycházel z odpovědí 5 000 respondentů v USA a zahrnoval zhruba vyvážený počet uživatelů iPhonu a Androidu. Šlo o dvě samostatné ankety se stejnou strukturou otázek, což umožnilo přímé srovnání obou skupin.
Celkově tak výsledky potvrzují trend, který je na trhu vidět už delší dobu. Apple si své uživatele drží stále pevněji, zatímco Android ekosystém zůstává otevřenější a tím pádem i náchylnější k odchodům. A i když to nevypadá jako dramatická změna, v dlouhodobém horizontu jde přesně o ten typ čísel, který může rozhodovat o tom, jak bude smartphone trh vypadat za pár let. Když ale budu upřímný, výsledky mě vlastně absolutně nepřekvapují, protože i já mám ve svém okolí jen lidi, kteří jsou buď věrní iPhonu dlouhodobě, nebo na něj přešli v nedávné době z Androidu. Opačným směrem se však nevydal dlouho nikdo, což samo o sobě o něčem vypovídá. A jak to máte vy?