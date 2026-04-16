Apple zavřel dveře zpět! iOS 26.4 už nepodepisuje, downgrade je minulostí

Pokud jste si po vydání iOS 26.4.1 pohrávali s myšlenkou na návrat zpět, mám pro vás špatnou zprávu. iOS 26.4 už totiž Apple oficiálně přestal podepisovat, což v praxi znamená jediné – downgrade je definitivně ze hry. Jakmile totiž Apple přestane starší verzi podepisovat, iPhone ji jednoduše neověří na serverech a instalace skončí ještě dřív, než pořádně začne. Je to proto krok, který Apple dělá poměrně pravidelně, většinou zhruba týden po vydání novějšího systému, a ani tentokrát se na tom nic nemění. Pokud jste tedy přešli na iOS 26.4.1, zpátky už se bez neoficiálních cest nedostanete.
Apple tímto krokem dlouhodobě tlačí uživatele na aktuální verze systému, které jsou nejen stabilnější, ale hlavně bezpečnější. A právě bezpečnost hraje v tomto případě klíčovou roli, protože starší verze mohou obsahovat chyby, které už byly mezitím opraveny. Mimochodem, iOS 26.4.1 přinesl opravy problémů se synchronizací iCloudu a také vylepšení ochrany odcizeného zařízení ve firemním prostředí.
Jestli jste tedy doufali, že si ještě na chvíli necháte starší systém „v záloze“, Apple vám teď pomyslně zavřel dveře. Ve výsledku jde ale o krok, který dává z jeho pohledu smysl, i když část uživatelů tím pochopitelně úplně nadšená nebude. A pokud vás zajímá, co bude dál, Apple už mezitím testuje iOS 26.5, takže další kapitola je prakticky za rohem.