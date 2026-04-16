Microsoft zdražuje Surface počítače! Macy je tak nově válcují nejen ve výkonu, ale i v cenách

Společnost Microsoft nedávno v tichosti upravila ceny své produktové řady Surface, a rozhodně se nejedná o zanedbatelné změny. Za stejné zařízení můžete v současné chvíli zaplatit podstatně více než v době jeho uvedení. Ještě zajímavější je, že v některých konfiguracích se Surface dostává cenově nad srovnatelné Macy od Apple.
Zdražování napříč nabídkou
Nejde o jeden konkrétní model, ale o plošné zdražení celé řady. Nejvíc je to vidět na základních konfiguracích, které byly dříve relativně dostupné.
Například:
- 12″ Microsoft Surface Pro startoval na 799 dolarech, nově začíná na 1049 dolarech
- 13″ Microsoft Surface Laptop poskočil z 899 na 1149 dolarů
- větší modely se dostaly až na 1599 dolarů a více
Zajímavé je, že nejde o první zdražení. Některé modely z roku 2024 už zdražovaly v roce 2025 a letošní navýšení je tak druhé v řadě. V praxi to znamená, že zařízení, která byla původně cílená jako střední třída, dnes cenově míří spíš do vyššího segmentu. Microsoft zdůvodňuje změny růstem cen pamětí a dalších komponent. To samo o sobě není překvapivé, ale rozsah zdražení ukazuje, že tlak na výrobce je momentálně opravdu výrazný.
Když se role obrátí
Ještě před rokem bylo běžné, že zařízení z řady Surface vycházela o něco levněji než srovnatelné Macy od Apple. Teď se ale situace v některých případech výrazně otočila. Typickým příkladem je Surface Laptop 7, který byl dříve cenově pod MacBook Air, zatímco dnes je dokonce dražší než novější konfigurace MacBooku Air s větším úložištěm.
U vyšších konfigurací je rozdíl ještě výraznější. Nejvyšší verze Surface Laptopu se 64 GB RAM a 1TB SSD se dostává na cenu kolem 3649 dolarů. Pro srovnání, MacBook Pro s čipem M5 Pro a stejnou pamětí vychází zhruba o několik stovek dolarů levněji a zároveň nabízí vyšší výkon. Jde o poměrně zásadní posun, protože Microsoft dlouhodobě stavěl komunikaci Surface právě na přímém srovnání s Macy a často zdůrazňoval, že je v řadě ohledů překonává.
Je na vině AI?
Hlavní důvod zdražování není omezený jen na Microsoft. Podobný krok udělal i Samsung u části svých zařízení a společným jmenovatelem je nedostatek pamětí. Výrobci čipů totiž v posledních měsících přesouvají výrobní kapacity směrem k datovým centrům a infrastruktuře pro umělou inteligenci. To znamená, že pro běžnou elektroniku, jako jsou notebooky nebo telefony, zbývá méně dostupných komponent. Výsledkem jsou vyšší výrobní náklady, omezené dodávky a přímý tlak na finální ceny zařízení. Notebooky patří mezi produkty, kde se tento efekt promítá velmi rychle, protože kombinují několik drahých komponent najednou a výrobci nemají příliš velký prostor, kde náklady kompenzovat.