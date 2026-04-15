Okamžitě si z iPhone smažte tuto aplikaci! Sbírala citlivá data a lákala na falešné výdělky

Aplikace Freecash se během několika měsíců vyšplhala mezi nejstahovanější tituly v App Storu, přestože slibovala výdělky, které ve skutečnosti nefungovaly. Apple ji nyní stáhl kvůli klamavému chování a sběru citlivých dat.
Freecash se na začátku roku dostal až na druhé místo v americkém App Storu, a to hlavně díky agresivní propagaci na sociálních sítích. Reklamy slibovaly výdělek až 35 dolarů za hodinu za sledování videí na TikTok, což znělo natolik lákavě, že aplikaci během ledna stáhly miliony lidí. Podle dostupných dat šlo jen za jeden měsíc o více než 5,5 milionu stažení napříč platformami. Ve skutečnosti ale aplikace nefungovala tak, jak prezentovala. Uživatelé místo jednoduchého výdělku sledováním obsahu končili u hraní mobilních her nebo sledování reklam, za které dostávali jen minimální odměny.
Nebezpečný sběr dat
Vedle klamavého marketingu byl ještě větší problém v tom, jaká data aplikace sbírala. Analýzy upozornily na to, že Freecash shromažďoval široké spektrum citlivých informací, včetně údajů o zdraví, náboženství nebo biometrických datech. Část těchto dat přitom nezískával přímo, ale přes další aplikace, které uživatelům doporučoval instalovat. Právě tento model byl klíčový. Freecash fungoval jako prostředník mezi vývojáři her a uživateli, kteří byli ochotni utrácet peníze. Aplikace tak motivovala ke stahování her typu Monopoly Go nebo Disney Solitaire, kde následně tlačila na nákupy nebo sledování placených reklam.
Zásah po upozornění
Zajímavé je, že první varovné signály se objevily už v lednu, kdy na problematické chování aplikace upozornila média i bezpečnostní společnosti. TikTok tehdy stáhl reklamy na Freecash, ale aplikace zůstala dál dostupná v App Storu. K jejímu odstranění došlo až poté, co se na Apple obrátil server TechCrunch. Následně firma potvrdila, že aplikace porušovala pravidla týkající se podvodného chování a klamavého marketingu, a přistoupila k jejímu stažení.
Vývojář se brání, otázky přetrvávají
Společnost stojící za aplikací, Almedia, obvinění odmítá a tvrdí, že její produkty splňovaly pravidla App Storu i Google Play. Podle jejího vyjádření aplikace pravidelně procházela kontrolami a nebyl důvod k jejímu odstranění. Kolem Freecash se ale objevují i další nejasnosti. Existují indicie, že aplikace využívala falešné recenze nebo automatizované účty k posílení své popularity. Spekuluje se také o tom, že vývojáři obešli kontrolní mechanismy tím, že převzali existující aplikaci, kterou následně přejmenovali a aktualizovali. Původní verze Freecash totiž byla v minulosti z App Storu odstraněna.