Další detaily o ohebném iPhone jsou venku! Klíčem k neviditelné rýze má být revoluční lepidlo

Apple s uvedením ohebného telefonu dlouhé roky otálel. Důvodem byla mj. i nevzhledná rýha v ohybu displeje, kterou jableční inženýři považovali u svých produktů za neakceptovatelnou. Letos se však konečně očekává premiéra modelu s pravděpodobným názvem iPhone Ultra, u kterého má být tento neduh údajně minulostí. Klíčem k neviditelnému ohybu má být nečekaná inovace v podobě speciálního lepidla.
Podle analytiků ze společnosti TrendForce musel Apple zkombinovat několik různých přístupů. Základem je nasazení ultratenkého skla (UTG), které má proměnlivou tloušťku. V místě samotného ohybu je sklo chemicky ztenčené kvůli maximální flexibilitě. Zbytek plochy zůstává silnější, aby odolal nárazům a běžnému opotřebení. K úplné dokonalosti to ale samo o sobě nestačí.
Tekutá magie uvnitř displeje
Skutečným technologickým průlomem letošního roku je pokročilé opticky čiré lepidlo (OCA). To už nefunguje jen jako obyčejné pojivo, ale chová se jako aktivní prvek displeje. Díky svým elastickým vlastnostem dokáže reagovat na fyzikální změny. Při pomalém zavírání telefonu změkne, čímž snižuje únavu materiálu.
Pokud na displej naopak zatlačíte, lepidlo okamžitě ztvrdne a poskytne oporu. Jeho mikroskopická tekutost navíc průběžně vyplňuje drobné nerovnosti, které vznikají dlouhodobým používáním. Zabraňuje tak lomu světla a rýha se stává prakticky neviditelnou.
Za mě je zcela mimořádné sledovat, jak hluboko do materiálového inženýrství musel Apple zajít. Na druhou stranu je nutno říct, že papír snese mnoho. Moudřejší budeme v září. Právě na onen ohyb jsem nejvíce zvědavý.