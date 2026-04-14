Neuspěli u Applu, ale jejich aplikace vás dostanou. Tihle studenti ze Swift Student Challenge 2026 stojí za pozornost

Koncem března Apple oznámil vítěze letošní soutěže Swift Student Challenge. Ti nejlepší získali roční členství ve vývojářském programu, sluchátka AirPods Max 2 a pozvánku do Apple Parku na červnovou konferenci WWDC 2026. Apple ale pochopitelně nemůže ocenit všechny. Pojďme se podívat na trojici talentovaných vývojářů, kterým vítězství sice těsně uniklo, ale jejich nápady rozhodně stojí za pozornost.
Focení hlasem a konec prokrastinace
Morris Richman z UC Santa Cruz vytvořil aplikaci Teddy. Jde o hlasově ovládaný fotoaparát, který pomáhá lidem s pohybovými omezeními. Morris se inspiroval svým dědečkem a využil nové modely Applu, aby aplikace dokázala fotit jen na základě mluveného slova.
Dalším zajímavým projektem je ActivTimer od vývojářky Kate. Tato aplikace funguje jako bič na náš čas strávený u obrazovky. Sleduje vaši aktivitu a ve správný moment vás zvukovým signálem donutí vstát, hýbat se nebo se věnovat mindfulness.
Mladá vývojářka Victoria Ali z Argentiny zase představila logickou hru Write A Literary Journey. V ní řešíte hádanky a odhalujete odkazy nejvlivnějších spisovatelek historie. Aplikace má být poctou její zesnulé babičce Rose. Hned v úvodu vás navíc čeká nádherné 3D prostředí, kde můžete prozkoumat babiččin stůl s psacím strojem a žlutými tulipány.
Za mě je úžasné sledovat, jak mladá generace využívá technologie k řešení reálných problémů. Často jsou tyto neoceněné aplikace nakonec pro mnohé daleko užitečnější, než komerční aplikace od velkých vývojářských studií.