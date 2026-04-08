AirPods Max 2 poprvé rozebrány: Stejný design, stejné problémy s opravitelností

Když Apple nedávno představil novou generaci AirPods Max, čekalo se, že kromě lepšího zvuku a nového čipu přijdou i změny, které potěší dlouhodobé uživatele. Realita je ale podle nejnovějšího rozboru od iFixit o poznání střízlivější. Pokud jste tedy doufali v lepší opravitelnost nebo vyřešení starších neduhů, budete zřejmě zklamaní. Podle iFixit jsou totiž AirPods Max 2 prakticky totožné s původním modelem z roku 2020. A to nejen zvenčí, ale i uvnitř.
Detailní rozebrání ukázalo, že konstrukce sluchátek zůstala beze změn a postup při jejich otevření je úplně stejný jako dříve. Jinými slovy, žádné přepracování, které by usnadnilo servis nebo výměnu komponentů, se nekoná. Jedinou výraznější novinkou tak zůstává nasazení čipu H2 v každém náušníku, což je upgrade, který se projeví hlavně na straně zvuku a funkcí. Z pohledu konstrukce a opravitelnosti se ale neposouváme prakticky nikam. To je o to větší škoda, že původní AirPods Max měly několik známých slabin. Jednou z nejčastěji zmiňovaných je kondenzace vlhkosti uvnitř mušlí, která může v určitých podmínkách způsobovat problémy.
Dalším problémem zůstává i přístup k náhradním dílům a servisním informacím. Apple totiž stále nenabízí potřebné komponenty ani detailní manuály, které by umožnily snadnější opravy v rámci jeho programu Self Service Repair. Přitom právě to by mohlo výrazně prodloužit životnost sluchátek a snížit množství elektronického odpadu.
Podtrženo, sečteno – AirPods Max 2 jsou na tom s opravitelností prakticky stejně jako jejich předchůdce. Ten od iFixit získal hodnocení 6 z 10, což sice není vyloženě špatné číslo, ale rozhodně nejde o nic, čím by se Apple mohl chlubit. Celá situace tak opět otevírá otázku, jak moc Apple u svých produktů myslí na dlouhodobou udržitelnost a servisovatelnost. Zatímco v některých oblastech se firma snaží posouvat kupředu, u AirPods Max to zatím vypadá spíš na stagnaci. A to je vzhledem k ceně těchto sluchátek něco, co rozhodně zamrzí.