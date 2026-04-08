AirPods Max 2 poprvé rozebrány: Stejný design, stejné problémy s opravitelností

J. Jiří Filip
Když Apple nedávno představil novou generaci AirPods Max, čekalo se, že kromě lepšího zvuku a nového čipu přijdou i změny, které potěší dlouhodobé uživatele. Realita je ale podle nejnovějšího rozboru od iFixit o poznání střízlivější. Pokud jste tedy doufali v lepší opravitelnost nebo vyřešení starších neduhů, budete zřejmě zklamaní. Podle iFixit jsou totiž AirPods Max 2 prakticky totožné s původním modelem z roku 2020. A to nejen zvenčí, ale i uvnitř. 

Detailní rozebrání ukázalo, že konstrukce sluchátek zůstala beze změn a postup při jejich otevření je úplně stejný jako dříve. Jinými slovy, žádné přepracování, které by usnadnilo servis nebo výměnu komponentů, se nekoná. Jedinou výraznější novinkou tak zůstává nasazení čipu H2 v každém náušníku, což je upgrade, který se projeví hlavně na straně zvuku a funkcí. Z pohledu konstrukce a opravitelnosti se ale neposouváme prakticky nikam. To je o to větší škoda, že původní AirPods Max měly několik známých slabin. Jednou z nejčastěji zmiňovaných je kondenzace vlhkosti uvnitř mušlí, která může v určitých podmínkách způsobovat problémy. 

Dalším problémem zůstává i přístup k náhradním dílům a servisním informacím. Apple totiž stále nenabízí potřebné komponenty ani detailní manuály, které by umožnily snadnější opravy v rámci jeho programu Self Service Repair. Přitom právě to by mohlo výrazně prodloužit životnost sluchátek a snížit množství elektronického odpadu.

AirPods Max 2 LsA 8 AirPods Max 2 LsA 8
AirPods Max 2 LsA 9 AirPods Max 2 LsA 9
AirPods Max 2 LsA 10 AirPods Max 2 LsA 10
AirPods Max 2 LsA 11 AirPods Max 2 LsA 11
AirPods Max 2 LsA 12 AirPods Max 2 LsA 12
AirPods Max 2 LsA 13 AirPods Max 2 LsA 13
AirPods Max 2 LsA 14 AirPods Max 2 LsA 14
AirPods Max 2 LsA 15 AirPods Max 2 LsA 15
AirPods Max 2 LsA 16 AirPods Max 2 LsA 16
AirPods Max 2 LsA 17 AirPods Max 2 LsA 17
AirPods Max 2 LsA 18 AirPods Max 2 LsA 18
AirPods Max 2 LsA 19 AirPods Max 2 LsA 19
AirPods Max 2 LsA 20 AirPods Max 2 LsA 20
AirPods Max 2 LsA 22 AirPods Max 2 LsA 22
AirPods Max 2 LsA 23 AirPods Max 2 LsA 23
AirPods Max 2 LsA 24 AirPods Max 2 LsA 24
AirPods Max 2 LsA 25 AirPods Max 2 LsA 25
AirPods Max 2 LsA 26 AirPods Max 2 LsA 26
AirPods Max 2 LsA 27 AirPods Max 2 LsA 27
AirPods Max 2 LsA 28 AirPods Max 2 LsA 28
Podtrženo, sečteno – AirPods Max 2 jsou na tom s opravitelností prakticky stejně jako jejich předchůdce. Ten od iFixit získal hodnocení 6 z 10, což sice není vyloženě špatné číslo, ale rozhodně nejde o nic, čím by se Apple mohl chlubit. Celá situace tak opět otevírá otázku, jak moc Apple u svých produktů myslí na dlouhodobou udržitelnost a servisovatelnost. Zatímco v některých oblastech se firma snaží posouvat kupředu, u AirPods Max to zatím vypadá spíš na stagnaci. A to je vzhledem k ceně těchto sluchátek něco, co rozhodně zamrzí.

