Další střípky o prvním ohebném iPhone jsou tu! Uniká název, termín představení i dostupnost

Apple má s prvním skládacím iPhonem podle všeho mnohem větší plán, než se ještě před pár měsíci zdálo. A jak se blíží podzimní keynote, začíná se kolem něj rýsovat poměrně jasný obraz včetně názvu, termínu prodeje i toho, jak agresivně do toho Apple chce vstoupit.
Nejnovější úniky se shodují hned v několika klíčových bodech. Tím prvním je samotné označení zařízení. Zatímco se dlouho počítalo s klasickým „iPhone Fold“, stále silněji se do popředí dostává varianta „iPhone Ultra“. A nejde o jeden izolovaný výstřel do tmy, na právě naopak. Podle leakera Instant Digital má totiž Apple interně pracovat rovnou s trojicí názvů: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a právě iPhone Ultra, který by měl být určený pro skládací model.
Je ale fér říct, že finální branding ještě není uzavřený. Do podzimního představení zbývá několik měsíců a Apple už v minulosti několikrát změnil směr prakticky na poslední chvíli. Přesto se „Ultra“ začíná objevovat natolik často, že to už nepůsobí jako čistá náhoda.
Druhá rovina úniků se týká samotného uvedení na trh, přičemž tady se zdá být situace ještě zajímavější. Podle leakera Fixed Focus Digital má totiž být zařízení stále na cestě k premiéře v září, tedy spolu s řadou iPhone 18. Výroba má být už v závěrečných fázích a Apple údajně dolaďuje poslední detaily výrobních linek.
Dokonce se objevují i informace o tom, že Apple navýšil zásoby skládacích displejů přibližně o 20 %, přičemž počáteční objem má činit až 11 milionů kusů, cožnje poměrně silný signál, že Apple tentokrát neplánuje extrémně opatrný start, ale spíše plnohodnotný vstup do segmentu, který dosud nechával konkurenci.
Pokud se tyto informace potvrdí, Apple se s prvním skládacím iPhonem nepokusí jen „opatrně oťukat trh“, ale rovnou ho zkusí přepsat. A právě kombinace názvu Ultra, tradičního zářijového slotu a vysokých výrobních plánů naznačuje, že tentokrát nepůjde o experiment, ale o plnohodnotný nový pilíř iPhone rodiny.