Apple udělal radikální řez v iWorku pro Mac. Staré aplikace zmizely a nově na vás čeká i malý háček

Apple konečně udělal pořádek ve svém kancelářském balíku iWork pro Mac. Z App Storu v tichosti odstranil původní verze aplikací Pages, Keynote a Numbers. Místo nich už stáhnete jen nová řešení, která jsou provázaná s nedávno spuštěným předplatným Apple Creator Studio.
Na iPhonu a iPadu zavedl Apple nové funkce formou běžné aktualizace, na Macu zvolil původně hodně nešťastnou cestu. V App Store totiž vedle sebe dlouho existovaly staré aplikace a zcela nová sestavení. Tomuto zmatku je ale konec. Starší verze z vyhledávání zmizely a noví uživatelé už narazí pouze na jedinou variantu. Pokud jste ale měli staré aplikace dříve stažené, stále se k nim dostanete přes svou historii nákupů.
Dobrou zprávou je, že Pages, Keynote i Numbers zůstávají na Macu nadále ke stažení zdarma. K využívání drtivé většiny funkcí nepotřebujete drahé předplatné Creator Studio, které jinak sdružuje nástroje pro profíky jako Final Cut Pro nebo Logic Pro. Má to ale jeden nepříjemný háček. V těchto takzvaně „free“ verzích na vás nyní budou vyskakovat výzvy, abyste si prémiový balíček pořídili a odemkli si tak kompletní sadu nástrojů.
Podle mě je to ze strany Applu trochu laciný krok. Samotné sjednocení aplikací dává smysl a čistí App Store od duplicit. Ale tlačit lidem do běžného textového editoru reklamu na prémiový balíček mi k Applu prostě nesedí.