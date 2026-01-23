Ještě pořád si můžete vyzkoušet Logic Pro a Final Cut Pro na 90 dní!

Společně se zavedením nové předplatitelské služby Apple Creator Studio došlo ke změně způsobu, jakým si uživatelé mohou vyzkoušet profesionální nástroje jako Final Cut Pro a Logic Pro. Apple sice zrušil oficiální 90denní zkušební verze, ale stále existuje způsob, jak je na tuto dobu zdarma používat – minimálně zatím.
Apple Creator Studio nabízí jen 30denní zkoušku
Nová služba Apple Creator Studio, která bude dostupná od 28. ledna, nabídne přístup ke všem nástrojům včetně Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor a MainStage – a to jak na Macu, tak na iPadu. Základní předplatné vyjde na 299 Kč měsíčně nebo 2 990 Kč ročně a zahrnuje také AI funkce pro aplikace jako Keynote, Pages a Numbers.
Zatímco dříve bylo možné stáhnout samostatnou 90denní trial verzi Final Cut Pro a Logic Pro, Apple tyto možnosti tiše odstranil a přesměroval oficiální odkazy na nové stránky Creator Studia.
Jak si ještě stáhnout 90denní verzi?
Podle uživatelů na Redditu a testů webu 9to5Mac však v některých regionech stále fungují původní odkazy pro stažení trial verzí. Pokud navštívíte například:
…můžete si obě aplikace stáhnout a získat plnohodnotnou 90denní zkušební verzi, která stále funguje bez omezení. Je ale velmi pravděpodobné, že Apple tyto odkazy brzy stáhne i v těchto regionech.
Vyplatí se to stihnout
Pokud plánujete přechod na Final Cut Pro nebo Logic Pro, nebo si jen chcete tyto profesionální nástroje vyzkoušet naplno, doporučujeme jednat co nejdříve. Po aktivaci trialu získáte tři měsíce neomezeného používání bez nutnosti platby – což je stále jedna z nejštědřejších zkušebních lhůt na trhu. Sledujte také novinky kolem Apple Creator Studio, které přináší nové možnosti, ale také nové podmínky pro používání dříve zakoupených aplikací.