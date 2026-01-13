Apple představil nové Creator Studio!

Apple se po letech dílčích kroků konečně rozhoupal k něčemu, co dává z pohledu tvůrců až překvapivě velký smysl. Nově představené Apple Creator Studio je předplatné, které poprvé v historii Applu spojuje prakticky celý jeho profesionální kreativní software do jednoho balíčku. A ne jen tak formálně – Apple k tomu přidává i nové funkce, silný důraz na umělou inteligenci a jasný vzkaz, že Mac, iPad i iPhone bere jako plnohodnotné nástroje pro seriózní tvorbu.
V rámci jednoho předplatného tak dostanete Final Cut Pro, Logic Pro a Pixelmator Pro na Macu i iPadu, k tomu Motion, Compressor a MainStage na Macu a navrch ještě nové prémiové funkce a obsah v Keynotu, Pages, Numbers a časem i ve Freeformu. Jinými slovy – všechno, co dnes Apple nabízí pro střih videa, tvorbu hudby, práci s grafikou a prezentacemi, je najednou dostupné jako jeden celek.
Umělá inteligence jako tichý pomocník, ne náhrada tvůrce
Apple celé Creator Studio staví na tom, co mu jde dlouhodobě nejlépe – na propojení hardwaru, softwaru a vlastních čipů. Nové inteligentní funkce běží přímo na zařízení, využívají výkon Apple Silicon a zároveň kladou důraz na soukromí. Nejde o žádnou generickou AI z cloudu, ale o nástroje, které mají reálně zrychlit práci, odstranit rutinu a nechat kreativní rozhodování pořád v rukou člověka. To je mimochodem přístup, který je Applu vlastní už roky – technologie má pomáhat, ne přebírat kontrolu.
Final Cut Pro je rychlejší, chytřejší a výrazně praktičtější
Největší posun je vidět u Final Cutu Pro. Nově zvládá vyhledávání konkrétních slov v přepisech rozhovorů, takže najít správnou pasáž v hodinovém podcastu nebo interview je otázkou chvilky. Přibývá i vizuální vyhledávání, které dokáže najít konkrétní objekt nebo akci napříč záběry, a inteligentní práce s hudbou, díky níž lze střih automaticky synchronizovat s rytmem skladby. Na iPadu pak Apple přidává Montage Maker – nástroj, který z natočeného materiálu během pár vteřin vytvoří dynamické video a rovnou ho připraví pro sdílení na sociálních sítích. Přesně ten typ funkce, který ocení každý, kdo tvoří často a nechce se zdržovat technickými detaily.
Logic Pro dělá hudbu dostupnější než kdy dřív
Logic Pro se s příchodem Creator Studia posouvá směrem k ještě větší dostupnosti hudební tvorby. Nové AI Session Playery, včetně Synth Playeru, dokážou generovat realistické syntezátorové party, reagovat na změny akordů a přizpůsobit se stylu skladby. Funkce Chord ID pak umí z nahrávky automaticky rozpoznat akordy a převést je do podoby, se kterou lze okamžitě dál pracovat. Pro začínající tvůrce je to obrovská pomoc, pro zkušené producenty zase úspora času. A přesně takový balanc Apple dlouhodobě hledá.
Fotogalerie
Pixelmator Pro na iPadu potvrzuje, že tablet je plnohodnotný pracovní nástroj
Velkým tématem je i Pixelmator Pro, který se vůbec poprvé objevuje na iPadu. Nejde přitom o žádnou ochuzenou verzi, ale o plnohodnotný profesionální nástroj, optimalizovaný pro dotyk a Apple Pencil. Inteligentní výběry, automatické ořezy, práce s vrstvami, maskami i upscaling fotek pomocí AI – to všechno teď zvládnete přímo na iPadu. Důležitá je i možnost plynule přecházet mezi iPadem a Macem podle potřeby. Apple tím znovu potvrzuje, že iPad bere vážně jako zařízení pro skutečnou tvorbu, ne jen pro konzumaci obsahu.
Produktivní aplikace dostávají prémiový kabát
Do celého balíčku zapadají i aplikace pro vizuální produktivitu. Keynote, Pages a Numbers dostávají nový prémiový obsah, šablony a inteligentní funkce, které usnadňují tvorbu prezentací, dokumentů i tabulek. Nechybí generování obrázků, chytré návrhy rozvržení nebo automatické vyplňování dat. Podstatné ale je, že tyto aplikace zůstávají zdarma pro všechny. Apple Creator Studio z nich jen odemyká další možnosti pro ty, kdo chtějí jít o krok dál.
Cena, která dává smysl i mimo profesionální studia
Z pohledu ceny působí Apple Creator Studio překvapivě rozumně. Měsíční předplatné vyjde na 299 Kč, roční na 2 990 Kč a nechybí ani zkušební verze zdarma. Studenti a pedagogové navíc dostanou výraznou slevu. A pokud někdo předplatné nechce, Apple stále umožňuje klasický jednorázový nákup jednotlivých aplikací. Apple tak nikoho do nového modelu netlačí, ale nabízí alternativu, která pro spoustu lidí dává smysl. Celkově Apple Creator Studio působí jako krok, na který se čekalo už několik let. Apple tím jasně ukazuje, že chce tvůrcům nabídnout kompletní ekosystém – od prvního nápadu přes střih, hudbu a grafiku až po finální prezentaci. A že to chce dělat způsobem, který je výkonný, přístupný a v rámci možností i cenově rozumný. Pokud Apple tenhle koncept bude dál rozvíjet stejným směrem, může jít o jednu z nejzásadnějších změn v jeho kreativním softwaru za poslední roky.