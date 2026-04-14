Apple se chystá otevřít jeden z největších Apple Storů v Evropě!

Apple se chystá rozšířit pokrytí svých kamenných prodejen v Evropě. Tentokrát si podle dostupných informací vzal do hledáčku švýcarský Curych, kde plánuje otevřít jednu z největších prodejen na území Starého kontinentu. A pokud se vše podaří podle plánu, půjde o výrazný upgrade oproti současnému stavu.
Podle stavebního povolení podaného letos v únoru totiž Apple chystá novou prodejnu na adrese Lintheschergasse 7, jen pár kroků od slavné Bahnhofstrasse. Dokumenty projekt označují jako „Bahnhofstrasse Relocation“, což v podstatě potvrzuje, že Apple se chce vrátit blíž k jedné z nejprestižnějších nákupních ulic v Evropě. Současná prodejna na Rennweg přitom podle zákulisních informací nikdy neměla být finálním řešením. Už při jejím otevření se počítalo s tím, že jde spíš o dočasnou zastávku, než Apple najde vhodnější a hlavně větší prostor. A zdá se, že ten se konečně našel.
Nová lokalita se nachází na rohu ulic Lintheschergasse a Usteristrasse, v bezprostřední blízkosti obchodního domu Globus. Už samotná poloha tak naznačuje, že Apple míří opět do absolutního centra dění. Z hlediska velikosti to navíc nevypadá na žádný kompromis. Přízemní část určená pro prodej má mít zhruba 454 metrů čtverečních, což odpovídá současnému obchodu. Zajímavější je ale první patro o velikosti přibližně 521 metrů čtverečních, které je zatím označeno jako zázemí. Pokud by se ale Apple rozhodl využít ho také pro zákazníky, mohl by se celkový prodejní prostor vyšplhat mezi největší Apple Story v Evropě.
Celková plocha budovy má podle dostupných informací dosahovat až kolem 2 000 metrů čtverečních. Samotná budova má navíc status památkově chráněného objektu, což Applu lehce komplikuje práci. Exteriér tak nepůjde zásadně měnit, ale i tak se chystá jeho modernizace. Počítá se například s novými kovovými panely v odstínu „Aluminium Champagne“ mezi výlohami nebo úpravou vstupu, který má být nově zarovnán s fasádou.
Stavební práce mají odstartovat v listopadu 2026 a hotovo by mělo být na jaře 2027. Otevření pro veřejnost se tak dá očekávat někdy v létě téhož roku. Pro Apple by šlo už o třetí adresu v Curychu – první obchod otevřel na Bahnhofstrasse v roce 2009, odkud se v roce 2019 přesunul právě na Rennweg. Zajímavé přitom je, že Curych není jediným švýcarským městem, kde Apple plánuje změny. Paralelně se připravuje i nová prodejna v Ženevě, která má zaujmout výraznou skleněnou fasádou.
Celkově tak Apple jen potvrzuje, že i v době silného online prodeje zůstávají kamenné obchody jedním z jeho klíčových pilířů. A v případě Curychu to vypadá, že si dává opravdu záležet, aby jeho nová prodejna byla nejen větší, ale i důstojnější odpovědí na prestiž lokality, do které míří. A kdo ví, třeba je vznik další evropské prodejny dalším mírným přiblížením pražského Apple Storu, o kterého se spekuluje již pěknou řádku let.