Apple Store Brooklyn: designový skvost uprostřed Brooklynu

Apple většinou využívá pro své kamenné obchody stávající budovy, když už se však rozhodne nějakou postavit vlastními silami, stojí to za to. Důkazem je Apple Store Brooklyn, jenž je v samotném centru této legendární New Yorské čtvrti. Na dohled od Barcley’s Areny, kde hrají Brooklyn Nets se nachází hypermoderní stavba pripomínající příď luxusní jachty. Uvnitř pak zaujme množství stromů, které zdobí interiér a dřevený strop. Jinak se jedná o poměrně malý Apple store, který řekl bych, že zvlášť v předvánočním období svou kapacitou nedostačuje a budete se zde tlačit s množstvím dalších zákazníků. V noci je pak pohled z venku opravdu zajímavý a to díky prosklený bočním částem, které dávají vyniknout interiéru i pro kolemjdoucí.