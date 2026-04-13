Spotify konečně pochopilo, že ne každý chce TikTok v hudební aplikaci

Spotify po letech, kdy do své aplikace tlačilo videoobsah, konečně nabízí uživatelům únikovou cestu. Služba představila univerzální přepínač, který dokáže aplikaci osekat na to nejpodstatnější. Tedy na hudbu a zvuk. Nejde sice o úplné skrytí podcastů nebo audioknih, ale novinka umožňuje vypnout prakticky veškeré vizuální rozptýlení.
Konec skákajících obrázků a rušivých klipů
Nové ovládací prvky najdete v nastavení pod položkou „Obsah a zobrazení“. Spotify zde dává uživatelům do ruky tři konkrétní páky. První vypne klasická hudební videa, která se nově přehrají jen jako čistý audio stream. Druhá se zbaví takzvaných Canvasů, což jsou ty krátké, stále dokola se opakující vizuály u jednotlivých skladeb, které mě osobně přímo vytáčejí.
Třetí a nejzajímavější volba se jmenuje „Všechna ostatní videa“ a cílí na vertikální feedy a video podcasty. Pokud tento přepínač aktivujete, i ti nejupovídanější podcasteři vám budou znít jen ze sluchátek, aniž by se vám v kapse zbytečně přehrával obraz.
Změna se týká naprosto všech. Správci rodinných tarifů mohou nově omezit video i ostatním členům rodiny, což se hodí například u dětí. Funkce se postupně během tohoto měsíce otevře i pro běžné uživatele s tarify Premium, Basic i pro ty, kteří Spotify používají zdarma s reklamou. Právě reklamy jsou jedinou věcí, kterou tento vypínač neovlivní. Ty budou mít video a pohyblivé prvky i nadále.
Za mě je to od Spotify sympatické přiznání, že ne každý chce mít z hudební aplikace další TikTok. Někdy si prostě chcete jen pustit muziku a neřešit, že se vám na displeji neustále něco hýbe. Navíc vypnutí videa může ušetřit i mobilní data.