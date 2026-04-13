SMARTAI V6: chytrý vysavač, který posouvá úklid o úroveň výš – a teď i se zajímavou

Komerční sdělení: Bezdrátové vysavače se během posledních let proměnily v běžnou součást většiny moderních domácností. O to zajímavější je sledovat, jak se výrobci snaží tento segment neustále posouvat dál a přicházet s novými nápady, které dávají úklidu další rozměr. Přesně na to sází i SMARTAI V6 Cordless Vacuum Cleaner, který nestaví jen na atraktivním vzhledu, ale hlavně na kombinaci chytrých funkcí, solidního výkonu a důrazu na pohodlí při používání. Ve výsledku tak vzniká zařízení, které má ambici stát se spolehlivým pomocníkem pro každodenní i důkladnější úklid.
Hned po prvním zapnutí je navíc patrné, že SMARTAI V6 míří na koncept „inteligentního úklidu, který odhalí i to, co běžně nevidíte“. Díky zelenému laseru dokáže na podlaze zvýraznit i velmi jemné částečky prachu, které by jinak snadno unikly pozornosti. Najednou tak přesně víte, kde je potřeba přidat a kde už je skutečně hotovo. Právě tahle vizuální kontrola bývá pro řadu uživatelů klíčová. Jedna věc je mít pocit uklizeno, druhá to opravdu vidět. A SMARTAI V6 dokáže tenhle rozdíl velmi přesvědčivě eliminovat.
Velmi důležitou roli zde sehrává i piezoelektrický senzor, který průběžně vyhodnocuje množství i typ nečistot a podle toho automaticky přizpůsobuje sací výkon. V praxi to znamená, že se nemusíte zdržovat ručním přepínáním režimů podle povrchu nebo aktuální míry znečištění. Vysavač si vše hlídá sám a snaží se držet ideální poměr mezi výkonem a spotřebou energie. Výsledkem je nejen efektivnější úklid, ale také delší výdrž baterie a celkově pohodlnější používání bez zbytečných starostí.
Základem celého zařízení je pak vysokootáčkový DC motor, který nabízí dostatek síly jak na větší nečistoty, tak i na jemný prach. Výrobce navíc myslel i na specifika evropských domácností, a proto optimalizoval výkon i pro koberce s vyšším vlasem. Právě ty totiž dokážou být pro řadu vysavačů problémem. SMARTAI V6 si s nimi ale poradí překvapivě dobře a dokáže nečistoty dostat i z hloubky vláken, aniž by bylo nutné místo opakovaně přejíždět.
K dispozici jsou celkem tři výkonové režimy – Auto, Turbo a ECO. Zatímco Auto se stará o chytré vyvažování výkonu a efektivity bez nutnosti zásahu uživatele, Turbo přichází ke slovu ve chvíli, kdy je potřeba vytěžit z vysavače maximum, ať už při hloubkovém čištění koberců, nebo při likvidaci většího nepořádku. ECO režim pak cílí na běžný úklid s důrazem na co nejdelší výdrž baterie. Právě v tomto režimu se naplno ukazuje i patentovaná Siphon Technology™, která řeší jeden z nejčastějších neduhů bezdrátových vysavačů. Po vypnutí se zařízení na krátký okamžik přepne na maximální výkon a stáhne zbytky nečistot z trubice přímo do nádoby. V praxi to znamená jediné – žádné drobky zpět na podlaze a žádné dodatečné dočišťování. Na první pohled drobnost, která ale při každodenním používání dává velký smysl.
Velkou pozornost si zaslouží také samotná výdrž. SMARTAI V6 sází na osmičlánkovou baterii s kapacitou 8×3000 mAh, což v součtu představuje opravdu solidní porci energie. V ECO režimu se můžete dostat až na 80 minut provozu, což bez problémů pokryje úklid většího bytu nebo i menšího domu na jeden zátah. Auto režim pak podle aktuální zátěže operuje zhruba v rozmezí 22 až 80 minut, zatímco Turbo nabídne přibližně 22 až 25 minut maximálního výkonu. To je ale přesně ten čas, který ve většině případů stačí na důkladné vyčištění koberců nebo míst, kde je nečistot zkrátka víc než obvykle.
Opomenout nelze ani all-in-one dok pro nabíjení a uložení, který se instaluje na zeď a v praxi výrazně zpříjemňuje každodenní používání. Jakmile po úklidu vysavač vrátíte na své místo, automaticky se začne dobíjet, takže je připravený kdykoli znovu vyrazit do akce. Odpadá tak klasický scénář, kdy ho vezmete do ruky a zjistíte, že je bez energie. Dok zároveň umožňuje bezpečné postavení ve vzpřímené poloze, takže nehrozí převrácení, a nechybí ani prostor pro uložení příslušenství v podobě štěrbinové hubice či kombinovaného kartáče. Výsledkem je přehledně uklizené místo bez rozházených nástavců.
Co se týče designu, SMARTAI V6 se zjevně inspiroval u prémiovějších modelů a je to patrné jak na pohled, tak při samotném používání. Kvalitní materiály, pečlivé zpracování a ergonomicky tvarovaná rukojeť dělají z úklidu o něco příjemnější činnost i ve chvílích, kdy zabere více času. Nejde však jen o estetiku nebo komfort, výrobce myslí i na to, aby vysavač přispěl k celkově zdravějšímu prostředí v domácnosti.
Celý přístroj je navíc vybaven pokročilým systémem utěsnění a šestistupňovou HEPA filtrací, která dokáže zachytit až 99,99 % částic o velikosti do 0,3 mikronu. V praxi to znamená, že si poradí s pylem, spórami plísní, alergeny i velmi jemným prachem, který by se jinak snadno dostal zpět do ovzduší. Výstupní vzduch je tak výrazně čistší a nedochází k tzv. sekundárnímu znečištění během samotného vysávání. Pro alergiky, rodiny s malými dětmi nebo domácnosti se zvířaty jde o zásadní benefit, který má reálný dopad na každodenní komfort.
SMARTAI V6 Cordless Vacuum Cleaner tak působí jako velmi dobře promyšlený celek, který spojuje vysoký výkon, chytré technologie a důraz na uživatelský komfort do jednoho funkčního balíčku. Nejde jen o další bezdrátový vysavač v řadě, ale o zařízení, které se snaží řešit konkrétní drobné i větší problémy, se kterými se při běžném úklidu setkáváme. A právě v tom spočívá jeho největší síla.
Na závěr je dobré zmínit i cenovou stránku, která z SMARTAI V6 dělá ještě zajímavější nabídku. Využít lze hned několik slevových kódů – například při ceně 79 € lze uplatnit kód SR10VIO se slevou 10 €, nebo u 49 € kód SR07VIO se slevou 7 €. Navíc je k dispozici i store kód 88SMARTAI, který přináší slevu 8 € bez minimální útraty a lze jej kombinovat s dalšími kupony z AliExpressu.
Právě možnost kombinování slevových kódů posouvá výslednou cenu ještě níže, než by se na první pohled mohlo zdát, a z SMARTAI V6 tak dělá velmi atraktivní volbu v poměru ceny, výkonu a výbavy.
Fotogalerie
Diskuze k článku
Diskuze není pro tenhle článek otevřena.