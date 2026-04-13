Macům se daří: Apple roste rychleji než celý trh

Zatímco se o stagnaci trhu s počítači mluví prakticky neustále, aktuální čísla ukazují, že realita je o něco pestřejší. Někteří výrobci totiž rostou a Apple mezi nimi vyčnívá víc, než by se možná čekalo.
Podle dat analytické společnosti IDC vzrostly dodávky Maců v prvním čtvrtletí roku 2026 meziročně o 9 %. To je výrazně víc než celkový růst trhu s počítači, který se ve stejném období zastavil na 2,5 %. Apple tak dokázal nejen růst, ale i ukrojit větší část z globálního koláče. Konkrétně se jeho podíl zvýšil z 8,9 % na 9,5 %, což už není zanedbatelné číslo, zvlášť v kontextu toho, že Apple historicky nikdy nehrál na objem, ale spíš na marže a ekosystém.
Za tímto růstem stojí především modely s čipy nové generace, zejména MacBook Pro M5, které dorazily na trh na konci loňského roku. Právě ty se stihly do statistik výrazně propsat, zatímco novější refresh MacBooku Air a vyšších konfigurací MacBooku Pro už přišly později a jejich dopad se projeví až v dalších kvartálech. Jinými slovy, Apple teď těží z dobře načasovaného uvedení produktů, které si stihly najít zákazníky ještě před uzavřením čtvrtletí.
Celkově Apple dodal přibližně 6,2 milionu Maců, což je nárůst oproti 5,7 milionu ve stejném období minulého roku. Na první pohled to možná nevypadá jako dramatický skok, ale v kontextu trhu, kde se často řeší spíš poklesy než růst, jde o velmi solidní výsledek. Před Applem se drží tradiční trojice výrobců – Lenovo, HP a Dell – kteří stále dominují objemem, ale jejich náskok už nepůsobí tak nedotknutelně jako dřív.
Zajímavý je i širší kontext. IDC upozorňuje, že aktuální růst je do určité míry ovlivněný obavami z rostoucích cen komponent a snahou výrobců i zákazníků „nakoupit včas“. Jinými slovy, část poptávky se mohla přesunout dopředu, což může v dalších měsících znamenat zpomalení. Klíčovým faktorem bude dostupnost pamětí a dalších komponent, protože právě to může rozhodnout o tom, kdo bude schopný držet tempo i v následujících kvartálech.
Je také dobré připomenout, že Apple už delší dobu nezveřejňuje přesné prodejní počty jednotlivých zařízení, takže podobné statistiky vycházejí z odhadů analytických firem.