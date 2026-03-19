Exkluzivně: Apple chce nejspíš v Česku začít oficiálně prodávat repasované Macy!

Zatímco v České republice si můžete od Applu oficiálně koupit jen zbrusu nové produkty, v mnoha zahraničních zemí je ještě jeden typ produktů, který vám Apple milerád prodá. Řeč je konkrétně o refurbished nebo chcete-li repasovaných modelech, které se Applu jakkoliv vrátily, on je renovoval originálními náhradními díly tak, aby byly de facto opět jako nové, a díky tomu je tak může poslat zpět na pulty obchodů. Tyto produkty jsou pak samozřejmě o něco levnější než zcela nové kousky, což z nich dělá zajímavou možnost ke koupi. Druhým benefitem je pak to, že se dá tímto stylem dostat i ke starším modelům, které Apple už z nabídky Apple Online Store stáhl. A jak se zdá, prodej repasovaných produktů přímo Applem je na spadnutí i v České republice.
Při procházení mobilní verze Apple Online Storu skrze aplikaci Apple Store na iPhonu jsem totiž k mému překvapení narazil v sekci věnované Macům na nově přidanou kategorii „Certifikované repasované“. Přesně tímto názvem přitom Apple označuje své repasované produkty i v zahraničí. Jen pro zajímavost, prodej repasovaných produktů běží už nějakou dobu kromě USA třeba i v Německu, Francii, Itálii, Polsku a řadě dalších evropských zemí. A pokud se Applu tyto produkty hromadí, nebylo by vůbec překvapením, kdyby tedy spustil jejich prodej i zde.
Samozřejmě nelze vyloučit, že se ze strany Applu jedná jen o chybu v rámci Apple Storu, avšak vzhledem k tomu, že má kategorie jednak perfektně přeložený název a jednak i doplněnou ikonu, moc bychom na pochybení nevsázeli. Ostatně, přidat kategorii na eshop není z hlediska jednoduchosti záležitost srovnatelná třeba s překlepem v názvu, ceně a tak podobně. Zde si evidentně někdo musel dát se zadáváním trochu práce, která je nicméně zatím vidět jen v mobilní verzi aplikace (i v době psaní tohoto článku ve čtvrtek 19. 3. v 7:57).
Fotogalerie
Pokud se pak ptáte, jaké výhody by nákup repasovaných Apple produktů přinášel oproti koupi nových, je to samozřejmě již výše zmíněná nižší cena. Sám Apple na zahraničních refurbished obchodech hovoří až o 15 % slevě oproti novému modelu, kterou doplňuje o roční záruku, což může být pro leckoho docela zajímavá. Osobně si však myslím, že na českém trhu bude mít prosazení se opravdu těžké, protože tu jsou silní hráči v čele s Mobil Pohotovostí, kteří jsou schopni prodávat perfektně ověřené (nejen) Apple produkty z druhé ruky za bezkonkurenční ceny (tedy rozhodně s podstatně větší slevou než jen 15 %, které dává Apple). Navíc třeba právě u Mobil Pohotovosti dostanete i na použitý produkt roční záruku, čímž padá i tento benefit Applu. Pokud tedy jde člověku primárně o nízkou cenu, k ověřené spolehlivé elektronice se může dostat už nyní bez problému.
I přes silnou konkurenci na tuzemském trhu je nicméně pravděpodobný záměr Applu pro Českou republiku dobrou zprávou. Skrze rozšíření svých služeb zde totiž opět ukazuje, že mu naše země není lhostejná, ale naopak s ní má do budoucna další plány, což opět dodává naději například na příchod česky mluvící Siri a dalších Apple služeb. Nechme se tedy překvapit, jak se celá situace okolo spuštění nakonec vyvrbí, potažmo zda bude v nabídce hned od prvopočátku vícero produktů než jen Macy. V zahraničí si totiž takto dokážete koupit třeba i drobnosti typu Apple Pencil.