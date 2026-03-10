Zavřít reklamu

MacBook Air M5 zabodoval v prvních recenzích! Baví výkonem i rychlým SSD

Mac
Jiří Filip
Nový MacBook Air M5 se začne prodávat už zítra a první recenze jsou konečně venku. A ačkoliv jsme se nedočkali žádné designové revoluce, vnitřní upgrade v podobě nového čipu a rychlejšího SSD stojí rozhodně za to. Vyplývá to minimálně z prvních zahraničních recenzí, které jsou pár hodin venku. 

MacBook Air dnes navíc sedí v trochu jiné pozici než dřív a to zejména kvůli tomu, že už nezastává pozici nejlevnějšího notebooku z dílny Applu. Pod ním se totiž nově nachází ještě cenově dostupnější MacBook Neo, zatímco nad ním stojí profesionální MacBook Pro. Air tak tvoří jakýsi střed nabídky.

Například Lance Ulanoff z TechRadar zkoušel nový Air opravdu potrápit. Otevřel Adobe Lightroom s RAW fotografiemi, spustil Final Cut Pro a do něj nahrál 8K video při 30 fps, které dokonce několikrát zduplikoval a přehrával více stop najednou. K tomu ještě přidal úpravy fotek v Pixelmator Pro, otevřel 25 panelů v Google Chrome a nakonec spustil hry jako Lies of P či Inzoi přes Steam. Výsledek pak rozhodně potěšil MacBook Air M5 totiž podle něj běžel bez větších problémů dál. V jednu chvíli sice systém upozornil, že hra spotřebovává hodně výkonu a energie, ale po jejím ukončení byla baterie stále téměř na 90 %. Jinými slovy, notebook se prý ukázal jako překvapivě obtížné skutečně „udusit“.

Benchmarky pak potvrzují, že jde o další generační posun. V testu Geekbench 6, který měří výkon procesoru, dosáhl MacBook Air M5 vícevláknového skóre 17 276 bodů. Pro srovnání, loňský model s čipem M4 měl přibližně 14 921 bodů. Také v testu převodu videa pomocí Handbrake byl nový model rychlejší a zvládl převod 4K videa do 1080p za 4 minuty a 34 sekund, což je o více než dvacet sekund rychleji než předchozí generace.

Na první pohled nejde o dramatický skok, ale jak upozorňuje Dan Moren z Six Colors, situace se výrazně mění, pokud máte starší MacBook Air. V porovnání s generacemi Apple M3, Apple M2 nebo Apple M1 jsou rozdíly mnohem výraznější. V jednovláknovém výkonu může jít o skok o 38 %, 57 % nebo dokonce 75 %.

Výrazné zlepšení se navíc týká i úložiště. Apple u nové generace přešel na rychlejší SSD, které má být podle firmy až dvakrát rychlejší než u předchozí generace. Testy recenzentů to potvrzují – a někdy dokonce překonávají. V některých měřeních totiž nový Air dosáhl až o 125 % vyšší rychlosti čtení a více než o 200 % vyšší rychlosti zápisu. V dalších testech se dokonce objevily výsledky s až 250% zlepšením. Vedle rychlosti se změnila i kapacita. MacBook Air M5 totiž nově začíná na 512 GB SSD, což je dvojnásobek oproti předchozí generaci. Maximální kapacita pak sahá až na 4 TB.

Otázka samozřejmě zní, pro koho má upgrade smysl. Pokud už máte MacBook Air M4, pravděpodobně vás novinka nepřesvědčí. Změny jsou spíše evoluční. Jiná situace ale nastává u starších modelů. Podle většiny recenzentů dává upgrade největší smysl pro majitele MacBooku Air s čipem M2 nebo starším. A pokud stále používáte Intel Core MacBook nebo první generaci s Apple M1, může být přechod na M5 opravdu výrazným posunem. Výkon, odezva systému i práce s novými funkcemi včetně těch využívajících umělou inteligenci se podle recenzí posouvají o pořádný kus dál.

Jinými slovy, MacBook Air M5 možná nepřináší revoluci na první pohled. Ale pokud se podíváte na výkon, rychlost úložiště a celkovou rezervu do budoucna, je jasné, že Apple svůj nejoblíbenější notebook opět posunul o krok dál.

