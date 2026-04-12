Uložte si obsah z jiných aplikací přímo do Připomínek. Funguje to rychleji, než byste čekali

Připomínky na iPhonu nemusí sloužit jen pro ručně psané úkoly. Stačí využít systémové sdílení a během pár vteřin do nich uložíte odkaz, e-mail nebo třeba poznámku z jiné aplikace. Výsledkem je jedno místo, kde máte věci, ke kterým se chcete vrátit.
Připomínky jako „odkladiště“ pro rozpracované záležitosti?
Aplikace Připomínky dnes funguje spíš jako jednoduchý správce úkolů než jen seznam „co nezapomenout“. Jedna z funkcí, která se snadno přehlédne, je možnost ukládat do ní obsah z jiných aplikací. Typicky jde o situace, kdy narazíte na článek, potřebujete si připomenout e-mail nebo si odložit něco na později, ale nechcete to řešit hned. Místo přepínání mezi aplikacemi stačí využít sdílení a obsah uložit rovnou tam, kde s ním budete dál pracovat.
Sdílecí list iOS jako univerzální vstupní bod
Princip je vždy stejný bez ohledu na to, jestli jste v Safari, Poště nebo třeba v Poznámkách. Otevřete obsah, který chcete uložit, klepnete na ikonu sdílení a v nabídce vyberete Připomínky. iOS automaticky vytvoří novou položku, do které vloží odkaz nebo náhled obsahu. Výhodou je, že se nepřenáší jen text, ale i kontext – například název stránky nebo předmět e-mailu, takže se v seznamu později lépe orientujete.
Před uložením má smysl připomínku rychle upravit. Můžete změnit název, přidat datum, čas nebo ji zařadit do konkrétního seznamu. V praxi se vyplatí nenechávat vše v jednom univerzálním seznamu, ale rozdělit si položky podle témat. Jinak se z Připomínek rychle stane odkladiště, ve kterém se hůř hledá.
Zajímavé je, že tahle funkce nenahrazuje klasické záložky nebo poznámky, ale doplňuje je. Zatímco záložky si většina lidí ukládá bez další práce a často se k nim už nevrací, připomínka má jasný účel – něco s ní udělat. Právě tím se liší. Když si například uložíte článek do Připomínek s konkrétním datem, iPhone vás na něj upozorní a šance, že se k němu opravdu dostanete, je výrazně vyšší.