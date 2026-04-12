Ještě více zabezpečené Poznámky: Zamknout je zvládnete během pár vteřin

Aplikace Poznámky dnes často slouží jako úložiště osobních dat, hesel nebo pracovních podkladů. iPhone proto nabízí možnost jednotlivé poznámky uzamknout a zpřístupnit je jen přes Face ID, Touch ID nebo kód zařízení.
Poznámky už dávno nejsou jen místo pro rychlé poznámky nebo nákupní seznamy. Řada uživatelů v nich uchovává přihlašovací údaje, pracovní koncepty nebo osobní zápisky, které nechce mít volně přístupné. Právě proto Apple přidal možnost jednotlivé poznámky zabezpečit bez nutnosti instalovat jakoukoliv další aplikaci. Výhodou je, že zabezpečení funguje na úrovni konkrétní poznámky, ne celé aplikace. Můžete tak kombinovat běžné poznámky s těmi, které vyžadují vyšší ochranu, aniž byste museli řešit oddělené nástroje.
Jak na iPhonu uzamknout poznámku
Postup je jednoduchý a zabere jen pár klepnutí. Otevřete poznámku, kterou chcete zabezpečit, a v pravém horním rohu klepněte na ikonu tří teček. V nabídce následně zvolte možnost Zamknout. Při prvním použití vás iPhone vyzve k nastavení způsobu ověření – typicky Face ID, Touch ID nebo kód zařízení. Jakmile je poznámka zamčená, zobrazí se u ní ikona zámku. Obsah zůstane skrytý, dokud se neověříte. Odemknutí pak probíhá rychle, většinou jedním pohledem nebo přiložením prstu, takže práce s poznámkou není nijak zdlouhavá.
Co se změní po uzamčení?
Uzamčená poznámka se na první pohled nijak zásadně neliší, ale její obsah je skrytý. Náhled textu se nezobrazuje a při otevření je potřeba ověření identity. To je důležité hlavně ve chvíli, kdy telefon odložíte nebo někomu půjčíte. Je dobré počítat i s tím, že některé funkce mají u zamčených poznámek omezení, například spolupráce s dalšími uživateli nebo některé typy sdílení nejsou dostupné.
Uzamčení poznámek je přímo součástí iOS a nevyžaduje žádné další nastavení mimo první aktivaci. Pokud v Poznámkách uchováváte citlivější obsah, jde o nejrychlejší způsob, jak ho oddělit od běžných zápisků a omezit přístup jen na vás.